醫美新制掀反彈！醫美醫：千家診所受影響 醫師恐被迫失業

衛福部預告修正「特管辦法」全面收緊醫美執業門檻。（資料照，記者邱芷柔攝）

〔記者邱芷柔／台北報導〕衛福部預告修正「特管辦法」全面收緊醫美執業門檻，不僅「直美」醫師將被完全排除，高風險醫美手術也將限由特定專科醫師執行，並強制通過診所評鑑，引發基層反彈，形體美容外科醫學會批評，此次修法程序粗糙未充分溝通，恐讓全台近千家診所、上萬名從業人員受衝擊，部分合法執行手術多年的醫師也將因科別限制「被迫」失業。

醫美常被形容為「救醜不救命」，卻仍時有憾事發生，為遏止醫美亂象，衛福部近日預告修正「特定醫療技術檢查檢驗醫療儀器施行或使用管理辦法」，針對未經專科培訓或PGY即投入醫美市場的「直美」醫師收緊規範，未來所有想從事醫美的醫師都須完成兩年PGY，涉及醫學美容手術更限定由外科系專科醫師執行，此外，草案也將高風險手術納入診所評鑑，且上路後2至3年內須全面補件、重新認定資格。

形體美容外科醫學會批評，此次預告修法未與相關醫學會討論，也未彙整專業意見，且僅給30天意見期，明顯不符「行政程序法」對非急迫性公告應有60天預告期的規定。學會認為，草案在程序正義、評鑑權力分配、急診人力外流與緊急後送安全等關鍵議題都有缺失，最終恐傷及全民醫療權益。

學會常務理事、開業醫美診所院長邱正宏表示，特管辦法8年前第一次修法時，還有找大家來討論，此次卻是粗暴修法，新法若真上路，全台至少一千家醫美診所會受到影響，不只衝擊醫師，還包括合作的醫療夥伴、與他們的家庭也會受到波及，人數恐達萬人，且新版分類恐讓醫師「被迫失業」。

邱正宏進一步說明，現行特管辦法已針對高風險的8大項醫美手術，限定由專科醫師執行，且當初修法「不溯及既往」，讓做過一定案例的醫師可繼續執行特定美容手術，但新制卻無落日條款，明年1月1日上路後，所有醫師必須全部依新規定辦理。

他舉例，1名家庭醫學科醫師原本經過認證，可執行隆乳、雙眼皮、拉皮、隆鼻等手術，但新制上路後「因為他是家醫科，就什麼都不能做了」，等同被迫失去原本病患，等於失業，完全不合理。

邱正宏也指出，特定美容手術被要求通過美容醫學品質認證，雖然出發點是安全，但「通過認證就一定安全嗎？」且目前只有醫策會能認證，形同壟斷，數百家診所兩年內是否能全數完成？認證費用6至8萬元、效期僅3年，負擔不小，他強調，其實自己的診所早已通過認證，但這是「大多數會員」的心聲。

邱正宏說，過去多起醫美事故的執行醫師都有專科資格，也沒有一件與未完成PGY有關，把PGY當成限制反而失焦。「真正保障病患安全的，是每一位做美容醫學手術的醫師都要會急救。」建議政府應要求醫師具備急救能力；學會正彙整理意見，將在預告期間內提出，下週二立法院預計由王正旭委員召開協商會議，學會也會正式到場反映訴求。

