自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 新聞現時批 > 新知傳真

血管「殭屍細胞」恐影響代謝 研究：清除後小鼠血糖改善

2025/11/21 14:28

最新研究發現，血管中的「衰老細胞」（senescent cells）或稱「殭屍細胞」，可能是導致糖尿病等代謝疾病的關鍵元兇；示意圖。（圖取自Freepik）

最新研究發現，血管中的「衰老細胞」（senescent cells）或稱「殭屍細胞」，可能是導致糖尿病等代謝疾病的關鍵元兇；示意圖。（圖取自Freepik）

〔編譯陳成良／綜合報導〕根據科普網站《Live Science》報導，一項發表於權威期刊《細胞代謝》（Cell Metabolism）的最新研究發現，血管中的「殭屍細胞」（zombie cells）可能在隨年齡增長而發生的代謝疾病（如糖尿病）發展中扮演關鍵角色。研究顯示，清除這些細胞可能成為未來治療的一種潛在策略。

所謂「殭屍細胞」，正式名稱為「衰老細胞」（senescent cells）。這些細胞因受損或壓力而停止分裂，卻不會死亡，而是持續存在於體內。雖然它們在傷口癒合等方面具有特定功能，但隨著時間推移，它們在體內累積過多，已知會導致老化相關疾病。

由美國加州西達賽奈醫學中心（Cedars-Sinai Medical Center）領導的研究團隊，聚焦於血管內壁的內皮細胞。他們透過高脂飲食誘導實驗鼠產生衰老細胞，發現若將這些衰老的內皮細胞移除，肥胖小鼠的脂肪量會減少，血糖與代謝功能也獲得改善。相反地，若將衰老的內皮細胞移植到健康小鼠體內，這些小鼠則會出現高血糖與胰島素抗性。

研究共同作者穆希（Nicolas Musi）解釋，這些細胞進入衰老的休眠狀態後，會開始分泌被稱為「SASP」的發炎物質。這一機制有助於解釋為何移除衰老細胞能改善代謝率。正常細胞通常從血液中攝取脂肪與葡萄糖等營養以產生能量，但當它們遭遇來自SASP細胞的發炎分子衝擊時，這個過程就會受到干擾。

「非瑟酮」藥物展現潛力

在第二階段研究中，研究人員使用了一種名為「非瑟酮」（fisetin）的藥物，該藥物先前被發現能清除衰老細胞。結果顯示，經藥物治療的小鼠，血管中的衰老細胞減少，葡萄糖耐受性也獲得改善。研究團隊也在取自肥胖成人的脂肪組織樣本上進行測試，觀察到了類似的清除效果。

哈佛醫學院助理教授阿瓜約-馬祖卡托（Christina Aguayo-Mazzucato）認為，此研究可能為針對心血管系統中衰老細胞的新療法鋪平道路。她指出，針對血管這一全身性的靶點，可能讓醫生同時應對多種與老化相關的疾病途徑。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中