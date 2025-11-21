血管「殭屍細胞」恐影響代謝 研究：清除後小鼠血糖改善

最新研究發現，血管中的「衰老細胞」（senescent cells）或稱「殭屍細胞」，可能是導致糖尿病等代謝疾病的關鍵元兇；示意圖。（圖取自Freepik）

〔編譯陳成良／綜合報導〕根據科普網站《Live Science》報導，一項發表於權威期刊《細胞代謝》（Cell Metabolism）的最新研究發現，血管中的「殭屍細胞」（zombie cells）可能在隨年齡增長而發生的代謝疾病（如糖尿病）發展中扮演關鍵角色。研究顯示，清除這些細胞可能成為未來治療的一種潛在策略。

所謂「殭屍細胞」，正式名稱為「衰老細胞」（senescent cells）。這些細胞因受損或壓力而停止分裂，卻不會死亡，而是持續存在於體內。雖然它們在傷口癒合等方面具有特定功能，但隨著時間推移，它們在體內累積過多，已知會導致老化相關疾病。

由美國加州西達賽奈醫學中心（Cedars-Sinai Medical Center）領導的研究團隊，聚焦於血管內壁的內皮細胞。他們透過高脂飲食誘導實驗鼠產生衰老細胞，發現若將這些衰老的內皮細胞移除，肥胖小鼠的脂肪量會減少，血糖與代謝功能也獲得改善。相反地，若將衰老的內皮細胞移植到健康小鼠體內，這些小鼠則會出現高血糖與胰島素抗性。

研究共同作者穆希（Nicolas Musi）解釋，這些細胞進入衰老的休眠狀態後，會開始分泌被稱為「SASP」的發炎物質。這一機制有助於解釋為何移除衰老細胞能改善代謝率。正常細胞通常從血液中攝取脂肪與葡萄糖等營養以產生能量，但當它們遭遇來自SASP細胞的發炎分子衝擊時，這個過程就會受到干擾。

「非瑟酮」藥物展現潛力

在第二階段研究中，研究人員使用了一種名為「非瑟酮」（fisetin）的藥物，該藥物先前被發現能清除衰老細胞。結果顯示，經藥物治療的小鼠，血管中的衰老細胞減少，葡萄糖耐受性也獲得改善。研究團隊也在取自肥胖成人的脂肪組織樣本上進行測試，觀察到了類似的清除效果。

哈佛醫學院助理教授阿瓜約-馬祖卡托（Christina Aguayo-Mazzucato）認為，此研究可能為針對心血管系統中衰老細胞的新療法鋪平道路。她指出，針對血管這一全身性的靶點，可能讓醫生同時應對多種與老化相關的疾病途徑。

