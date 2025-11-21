自由電子報
健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

健康網》B、C肝篩檢擴大上路！滿39歲免費做 增220萬人受惠

2025/11/21 17:34

國健署表示，成人健保B、C型肝炎篩檢年齡範圍，今年擴大滿39歲至79歲民眾皆可終身接受一次免費篩檢，有助期早期發現、及時追蹤；情境照。（照片來源：shutterstock）

國健署表示，成人健保B、C型肝炎篩檢年齡範圍，今年擴大滿39歲至79歲民眾皆可終身接受一次免費篩檢，有助期早期發現、及時追蹤；情境照。（照片來源：shutterstock）

〔健康頻道／綜合報導〕肝臟是沉默的器官，肝病早期通常沒有明顯症狀，不僅我國每年因慢性肝病、肝硬化及肝癌死亡人數破萬，肝癌更高居癌症死因第2位，且其中8成的肝癌發生是因B、C型肝炎所致。對此，國民健康署於臉書專頁發文表示，今年因此也擴大成人健保B、C型肝炎篩檢年齡範圍，民國75年以前出生至79歲民眾皆可終身接受一次免費篩檢，估計約220萬名青壯族群可提早接受篩檢受惠。

國健署指出，自114年8月1日起擴大實施的成人預防保健服務，B、C型肝炎篩檢年齡範圍，包括從民國75年以前出生至79歲民眾，皆可終身接受一次免費篩檢。符合資格者只需至成人預防保健服務特約醫事服務機構抽血一次，即可同時完成B、C型肝炎檢測，也可順便配合進行各年齡層定期成人健康檢查服務，便利又安心。

肝炎篩檢是一個讓民眾早知道、早管理、早健康的重要政策，因此，國健署也特別再次提醒以下3重點：

●符合資格的民眾，應及早預約成人預防保健服務的B、C型肝炎篩檢，以期早期發現、及時追蹤。

●若檢驗結果顯示為B型肝炎表面抗原或C型肝炎抗體陽性者，無需過度擔憂，只要遵循醫囑進一步接受追蹤檢查與治療，便可以避免惡化進而治癒。

●日常生活中應落實良好個人衛生習慣，不共用可能接觸血液的個人用品，如刮鬍刀、牙刷、指甲剪等，維護自身與家人安全。

