健康 > 新聞現時批 > 即時新聞

台東達仁鄉衛生所醫師離職 衛局：多方支援維持正常運作

2025/11/21 14:23

台東達仁鄉衛生所維持正常運作。（記者黃明堂翻攝）

〔記者黃明堂／台東報導〕台東縣達仁鄉衛生所公費醫師離職，為確保偏鄉醫療服務不中斷，縣衛生局已啟動完善的醫療支援應變計畫。在公費醫師遺缺補實前的過渡期間，將由鄰近衛生所、高雄榮總、南迴診所等多方醫療團隊進駐支援，並搭配IDS（山地離島地區醫療給付效益提昇計畫）巡迴醫療，確保達仁鄉醫療運作順暢，鄉親看診權益不受影響。

台東衛生局表示，在衛生所醫師人力短暫空窗期，縣府已積極協調醫師公會及相關醫療資源，建構綿密的醫療防護網，落實「醫療無縫接軌」的目標。目前的替代支援方案有醫學中心級支援，由高雄榮民總醫院派遣支援醫師，將醫學中心的專業資源帶入偏鄉，提供高品質的診療服務。跨鄉鎮聯防則由鄰近的金峰鄉衛生所醫師將跨區支援，展現南迴線衛生所互助合作的精神。並有在地醫療協作，結合在地的南迴診所加入支援行列，強化在地醫療量能。既有的山地巡迴醫療服務（IDS）照常運作，深入各部落提供巡迴看診，照顧交通不便的長者與居民。

台東衛生局長孫國平強調，提供偏鄉穩定的醫療服務是縣府首要任務，目前除了由上述醫療團隊輪流進駐看診，維持門診及巡迴醫療正常運作外，也已持續向衛福部協調公費醫師分發事宜，以儘速補足人力缺口。同時，也建請中央針對公費生管理相關規範，研議維持偏鄉醫療量能運作機制，以維護民眾就醫權益。

