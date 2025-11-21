自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 杏林動態

歌手石琇惠術後成植物人 女兒抗議醫療過失 嘉基：尊重司法

2025/11/21 14:31

王婦的女兒質疑嘉基周姓醫師醫療疏失，今天到醫院舉牌抗議。（記者丁偉杰攝）

王婦的女兒質疑嘉基周姓醫師醫療疏失，今天到醫院舉牌抗議。（記者丁偉杰攝）

〔記者丁偉杰／嘉義報導〕藝名石琇惠的7旬王姓婦人因胃癌一期，去年到嘉基醫院手術後成植物人 ，在加護病房躺了285天後往生，女兒質疑執刀的周姓醫師醫療疏失，到嘉義地檢署檢控告周醫師，今天到醫院舉牌抗議。院方回應表示，王婦呼吸衰竭並非因接受內視鏡黏膜剝離術治療與重症肌無力風險所導致，本案已進入司法程序，盼藉由審理讓真相與責任能獲得釐清。

王婦的女兒淚訴說，母親因確診胃癌一期，去年11月在周醫師建議下，接受胃黏膜剝離手術，隔日竟突然呼吸困難，5天後在家屬面前「翻白眼斷氣」，從鬼門關前救回後成了植物人，最後在加護病房躺到離世。

她說，母親是重症肌無力病患，質疑周醫師未確實告知重症肌無力病患手術風險，術後出狀況消極處置，院方甚至將問題甩鍋給家屬，僅丟下一句：「有意見走正常管道申訴」。

王婦的女兒已到嘉檢向周醫師提出過失致死告訴，希望司法能夠釐清真相，還給他們一個公道，媽媽也能入土為安。

院方表示，王婦雖有重症肌無力病史，術前經麻醉團隊審慎評估後始進行手術，術後傷口恢復良好。住院期間，王婦曾主訴呼吸喘之不適症狀，醫院立即安排相關專科醫師會診並積極治療，症狀獲得改善。

然而，去（2024）年11月17日晚間王婦突發呼吸窘迫，醫院立即啟動急救系統，並將她轉入加護病房，並由整合醫療團隊持續救治與醫療，並與家屬保持密切溝通，經醫院長期悉心照護後，病情趨於穩定，自12月起，多次建議轉至一般病房與後續養護機構照護，均遭家屬拒絕。

直至今年8月6日經家屬同意轉往養護機構照護，預計於9月2日出院銜接養護機構照護，惟於8月18日病情急轉直下，經全力治療仍不幸於8月30日過世，醫院深表遺憾與哀悼。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中