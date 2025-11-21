自由電子報
健康 > 新聞現時批 > 藥品資訊

健康網》服藥又喝酒 風險大！藥師：酒精與藥交互作用很危險

2025/11/21 18:12

不少人喜愛飲酒，然藥師洪正憲表示，在服藥期間應避免飲酒；示意圖。（圖取自freepik）

不少人喜愛飲酒，然藥師洪正憲表示，在服藥期間應避免飲酒；示意圖。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕不少人對於服藥有部分迷思，例如吃完藥物過一段時間再喝酒。然藥師洪正憲在臉書粉專「藥師洪正憲-藥就趁憲在」提醒，服藥與喝酒兩件事即使間隔2小時，仍有巨大風險。

洪正憲表示，他常聽病患說「藥師，我有喝酒，不過放心啦，我都有和藥物錯開兩小時！」這話聽起來安心，但其實是一個危險的迷思。

為什麼錯開兩個小時還是有風險？

藥物進到體內後，不會馬上消失，而是經過吸收、分布、代謝、排泄，可能停留數小時甚至數天。酒精同樣需要肝臟分解，酒精在體內的半衰期一般為4-5小時。

換句話說，就算「錯開」服用，藥物和酒精依舊可能在體內碰頭，導致藥效失衡或副作用加劇。

哪些藥物最危險？

1. 鎮靜安眠藥、抗憂鬱藥：酒精會進一步抑制中樞神經，嗜睡、頭暈、反應遲鈍會「加倍」，嚴重甚至可能呼吸抑制、昏迷。

2. 止痛藥：普拿疼（acetaminophen）遇上酒精，容易增加肝損傷；NSAIDs（如 ibuprofen）搭配酒精，則會大幅提高胃潰瘍與出血風險。

3. 慢性病藥物：酒精合併降血糖藥，可能造成嚴重低血糖；和抗凝血劑（如warfarin）一起，則顯著提高出血風險。

4. 抗生素：像 metronidazole 或部分頭孢菌素，與酒精併用會出現嚴重的「類戒酒反應」，像臉潮紅、心悸、噁心嘔吐，甚至可能休克。

要間隔多久？

一般建議至少 12 小時以上，才能讓酒精大致代謝掉。至於某些藥物（例如 disulfiram），停藥後兩週內喝酒仍可能引發嚴重反應。

藥師小叮嚀

酒精和藥物的交互作用，比想像中危險。一杯酒，不只可能讓藥效打折扣，更可能放大副作用，甚至危及生命。最安全的原則就是：用藥期間避免飲酒。如果真的有飲酒習慣，一定要如實告訴醫師或藥師，讓專業人員幫你評估。正確用藥、謹慎避酒，才能守護健康。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

