阿茲海默症新希望 科學家揭示微膠質細胞可保護大腦

〔編譯謝宜哲／綜合報導〕1項國際合作研究發現，有種微膠質細胞（microglia）可以幫助抵抗阿茲海默症。這些保護性細胞可以減少發炎，減緩有害斑塊的形成，並可能保護記憶和大腦功能。該研究發表在自然期刊上。

根據科學網站《SciTechDaily》報導，當人罹患阿茲海默症時，微膠質細胞有時幫助保護大腦，有時又會造成損傷。它們的角色轉變會影響疾病發展的速度和嚴重程度。

美國西奈山伊坎醫學院（Icahn School of Medicine at Mount Sinai）、洛克菲勒（Rockefeller）大學、紐約市立大學、德國科隆（Cologne）馬克斯普朗克（Max Planck）生物學與老化研究所及多個國際合作夥伴的研究人員發現，有種特殊的微膠質細胞似乎能夠保護大腦。

研究團隊表示，轉錄因子PU.1水平較低且共表達淋巴樣受體CD28的微膠質細胞有助於減少大腦發炎。這些細胞還能減緩澱粉樣斑塊的形成和毒性tau蛋白的擴散，而澱粉樣斑塊和tau蛋白正是阿茲海默症核心特徵。

PU.1是一種能夠附著在DNA特定區域的蛋白質，它能夠調控遺傳訊息的使用方式，最終控制基因的開啟和關閉。 CD28是一種共刺激受體，存在於T 細胞上，有助於增強和維持有效的免疫反應。

研究團隊利用阿茲海默症小鼠模型、人類細胞和人類腦組織進行實驗，發現降低PU.1水平可以促進微膠質細胞產生淋巴樣免疫調節受體蛋白。雖然這些具有保護作用的微膠質細胞，僅佔微膠質細胞總數的一小部分，但它們作用範圍廣泛，能夠減輕整個大腦的發炎，並有助於維持小鼠的記憶力和生存能力。

當研究人員從微膠質細胞中去除CD28時，發現發炎加劇和斑塊生長速度提升的現象，表明CD28的保護功能至關重要。

西奈山伊坎醫學院納許家族（Nash Family）神經科學系教授、研究資深作者謝弗（Anne Schaefer）表示，微膠質細胞並非只是阿茲海默症中的破壞性反應者，它們也能成為大腦的守護者。

謝弗指出，此研究拓展了團隊先前關於微膠質細胞狀態的顯著可塑性及其在多種腦功能中發揮重要作用的觀察，也強調國際合作在推動科學進步方面至關重要。

