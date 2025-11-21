自由電子報
健康 > 新聞現時批 > 即時新聞

吸血產業？北市議員爆網路抽血詐騙 衛局：接獲陳情後已開罰

2025/11/21 13:51

議員揭露臉書抽血詐騙案。（記者蔡愷恆攝）

〔記者蔡愷恆／台北報導〕台北市議員張斯綱昨（20）於台北市議會警政衛生部門質詢指出，網路上有組織以醫療儀器實驗為由，向民眾非法抽血。他調查後發現，以形成「地下吸血產業鏈」，衛生局卻稱「這是中央職責」，後又說無法認定是否違法。「從5月陳情到現在11月，整整半年過去了！」張斯綱強調，事發地就在台北，衛生局責無旁貸。張斯綱呼籲，衛生局應積極稽查電視及社群媒體上的醫療詐騙廣告。

張斯綱指出，接獲陳情民眾表示，於今（2025）年5月遭網友誘導，至北投區某公司進行所謂的儀器試驗。現場人員雖宣稱有合格護理師，卻未主動出示證件，且在非醫療機構的環境下，竟對民眾進行侵入性的抽血行為，甚至一次抽取高達500毫升，事後民眾感到身體不適卻求助無門。

再經過調查後發現，該公司長期在臉書打工群組中，以「儀器試驗招募血液」、「營養金500元」為由大量招募民眾前往抽血，儼然形成一條地下的「吸血」產業鏈。受害者從今年五月陳情至今，已過半年，衛生局與中央互踢皮球，對案件調查尚未有結論。

張斯綱指出，衛生局雖曾前往稽查，但僅針對「執行抽血之護理人員無事先申請支援報備」，依法開罰六千元。案件核心疑點「在非醫療機構執行人體試驗抽血是否合法？」、「是否為通過審查核准之計畫？」他也強調，衛生局應主動偵查網路上所有類似招募廣告，並掌握、公布台北市內執行的人體試驗、醫材臨床試驗計畫。

衛生局回應，會持續調查此案件。而根據人體研究法、醫療器材管理辦法及醫療法，執行臨床人體試驗，需事先送審，經中央主管機關或其委託機構核准後，才可執行，受試者也需運用預先申請並通過核可的版本及方式。

衛生局今日也補充說明，案件於5月接獲民眾陳情後，已立即啟動行政調查並約談相關業者。經查確認現場執行抽血之護理人員未依規定辦理支援報備，衛生局已依法裁處6000元，並要求業者限期改善。

針對外界關切是否涉及「人體試驗」及相關行為是否合法，依現行規範，人體試驗的認定與核准屬中央主管機關「衛生福利部」之權責。衛生局已於7月及11月兩度行文衛福部，請其就案件性質是否屬人體試驗予以明確認定。衛生局仍待衛福部釐清確認後，依權責採取後續處置。

