健康 > 杏林動態

「杏霖醫院暨長照園區」預計2029完工 320床位服務長者

2025/11/21 13:02

承業生醫企業集團董事長李典穎（右4）主持「杏霖醫院暨長照園區新建工程」動土典禮。（記者周敏鴻攝）

承業生醫企業集團董事長李典穎（右4）主持「杏霖醫院暨長照園區新建工程」動土典禮。（記者周敏鴻攝）

〔記者周敏鴻／桃園報導〕承業生醫企業集團攜手怡仁綜合醫院、日本櫻十字集團等，在桃園市楊梅區怡仁綜合醫院旁規劃2.77公頃土地設置「杏霖醫院暨長照園區」，今天動土、預計2029年完工，其中杏林醫院可望成為市內第36家醫院，長照園區則將提供320床位服務長者。

承業生醫企業集團董事長李典穎今邀來總統府副秘書長何志偉等人出席「杏霖醫院暨長照園區新建工程」動土典禮，李典穎說，園區將新建2棟建築物分別設置杏林醫院與長照機構，希望打造「醫養合一」園區，提供急性醫療、復健治療到長期照護等優質服務；其中長照部分，將結合日本櫻十字集團的國際經驗，透過創新的長照模式，提供完整的照護環境，讓長者們能得到全方位照顧。

杏霖醫院部分，與怡仁綜合醫院的定位不同，將以骨科、復健科、老年醫學為主，搭配神經科、安寧療護、急診與中醫科，目標是提供完整的醫療支持，市府衛生局指出，杏霖醫院規劃175床，包括急性一般病床89床、加護病床6床、慢性呼吸照護病床20床、安寧病床12床、血液透析病床30床與急診觀察床等18床，可望強化區域緊急醫療網並提升地區醫療品質。

「杏霖醫院暨長照園區」鄰近怡仁綜合醫院、楊梅天成醫院，周邊有楊梅火車站、國道一號楊梅交流道，交通便利，讓地方非常期待，居民認為，園區啟用後，除對長者、慢性病患都是福音外，也能改善楊梅區長期醫療資源布點較少等缺點，縮短南桃園與北桃園的醫療資源落差。

承業生醫企業集團董事長李典穎（前）主持「杏霖醫院暨長照園區新建工程」動土典禮。（記者周敏鴻攝）

承業生醫企業集團董事長李典穎（前）主持「杏霖醫院暨長照園區新建工程」動土典禮。（記者周敏鴻攝）

「杏霖醫院暨長照園區新建工程」示意圖。（承業生醫企業集團提供）

「杏霖醫院暨長照園區新建工程」示意圖。（承業生醫企業集團提供）

