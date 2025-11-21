自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 護眼顧齒

健康網》配錯眼鏡更傷眼！ 3訣竅輕鬆掌握好「視」界

2025/11/21 14:41

食藥署指出，眼鏡不只是視力矯正工具，也是許多人不可或缺的醫療器材，建議1-2年應進行完整眼睛檢查，讓眼睛享受清晰好「視」界；情境照。（圖取自freepik）

食藥署指出，眼鏡不只是視力矯正工具，也是許多人不可或缺的醫療器材，建議1-2年應進行完整眼睛檢查，讓眼睛享受清晰好「視」界；情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕眼鏡不只是視力矯正工具，更是每日生活不可或缺的醫療器材。即使度數正確，如果使用不當或保養不佳，也可能影響視覺品質與眼睛健康。對此，食藥署整理了配鏡3步驟以及日常清潔保養方法，讓你掌握正確使用眼鏡的技巧，輕鬆維持清晰舒適的視界。

配鏡3步驟 輕鬆掌握視界安全

定期驗光不可少：建議每1-2年進行完整眼睛檢查，特別是兒童和青少年，由於眼球尚在發育，更建議定期追蹤。驗光應由持有專業證照的驗光師或眼科醫師進行，以確保度數正確。

選擇合法店家配鏡：建議至合法聘有醫療專業人員的眼鏡行或醫療院所配鏡，享有專業驗配流程，避免配戴後出現頭暈、眼睛酸澀或無法對焦等情況。

考量生活需求選鏡片：除了度數選配外，可根據個人生活習慣和需求選擇鏡片，例如：長時間使用電腦、戶外活動或開車需求等。專業人員可提供合適的鏡片種類及材質選擇建議，提升日常配戴舒適度。

別讓髒鏡片影響視力 日常保養超簡單

食藥署表示，戴久了的眼鏡容易沾灰、起霧，不僅影響視線，也可能縮短鏡片壽命！以下小撇步，讓眼鏡天天亮晶晶：

冷水輕沖洗：建議每天以冷水沖洗鏡片，避免高溫水，以免鏡片變形。

使用清潔劑擦拭：可使用少量中性清潔劑清洗，避免殘留。清洗完後用細纖維布（如：眼鏡布）或面紙輕輕擦乾。

避免高溫潮濕：眼鏡應存放於乾燥、避光處，防止高溫或潮濕導致鏡片變形或鏡框金屬氧化。

靈魂之窗值得最好的照顧

食藥署強調，眼鏡不只是時尚配件，更是與我們眼睛健康息息相關，屬於醫療器材的一環。千萬別因方便或省錢而忽略配鏡的重要性！配鏡時，可遵循「醫材安心三步驟：一認、二看、三會用」口訣選購，讓眼睛享受最清晰、最安心的「視界」！

轉載自衛福部食藥署藥物食品安全週報第1053期

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中