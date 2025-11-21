自由電子報
為健康把關！衛福部長：執行高風險醫美服務診所者擬接受評鑑

2025/11/21 11:44

衛福部長石崇良表示，未來執行醫美手術的醫師都要經大外科訓練，保障民眾安全。（記者楊媛婷攝）

〔記者楊媛婷／台北報導〕衛福部日前預告草案，從事醫美的醫師都要經完整PGY訓練並有落日條款，衛福部長石崇良今（21日）表示，未來執行醫美手術的醫師都要經大外科訓練，醫療院所執行醫療內容有抽脂量達一定程度、全身拉皮、削骨等高風險醫美手術者，也須經評鑑，為民眾生命健康安全把關。

現行醫美執業醫師可不經PGY（畢業後臨床醫學訓練）訓練，免專科培訓就可上工，為避免民眾接受醫美診療的潛在風險。衛福部14日預告將修「特定醫療技術檢查檢驗醫療儀器施行或使用管理辦法」部分條文草案，要求醫師在明年元旦前取得符合規定的評鑑或認證通過證明文件，或在新法上路後完成PGY，才能繼續從事特定美容醫學手術項目。

石崇良今出席中華民國老人福利推動聯盟「2025幸福從鄰開始從心延續研討會暨高齡樂活創意方案手冊頒獎典禮」，會前被問及特管法修法杜絕醫師免PGY訓練就執行醫美業務表示，該草案分三階管理，執行非侵入性醫美如光電、鐳射，或是針劑等要經PGY訓練，如果是手術類的則要經大外科訓練，若醫美的醫療院所有執行高風險醫美手術者，也要接受評鑑。

石崇良進一步指出，抽脂量達一定程度、全身拉皮、削骨等高風險手術不能僅看醫師資格，也要看提供醫事服務的機構環境、品質、安全，才能確保民眾權益，這些民眾在接受醫美手術前都是健康的，但過去曾出現部分接受醫美服務導致健康出現風險，或出現危害生命等情況，因此有必要強化管理。

另有部分在診所接受醫美服務的民眾出現併發症等，石崇良表示，應跟鄰近醫院建立合作關係，讓醫院的醫療人員可到場協助或有安排緊急後送通道，以確保後送與病人安全，強調最不希望的就是讓病人自行就醫。

石崇良表示，過去診所不需要接受評鑑，但若診所要執行這類高風險手術，主管機關沒有做好把關並不正確，因此才展開改革與修法，至於評鑑部分可依醫療院所規模不同調整，也強調相關原則已經確立，會在明年上路，對於近期醫學會等各種意見，近期也會請醫事司跟相關團體說明。

