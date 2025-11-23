自由電子報
健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

健康網》天氣一變就感冒？ 4招打造免疫細胞全能防護力

2025/11/23 19:11

營養師張馨方表示，日常飲食補充富含蛋白質、維生素D、植化素等食材，如肉類、鮭魚、綠花椰菜等，有助吃出免疫細胞戰鬥力；示意圖。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕天氣慢慢變冷，你是否噴嚏打不停、馬上跟上流行就感冒？營養師張馨方表示，氣候轉變就感冒生病，經常源自於自身免疫力失調。日常保持睡眠充足、均衡飲食、規律運動、情緒穩定等4大關鍵習慣，才能讓免疫細胞打造出維持健康的完整防護力。

張馨方於臉書粉專「ViVi營養生活話」發文表示，想讓身體不被病毒輕易打倒，從睡眠、飲食、運動到情緒管理，必須都要顧好；並具體提出以下4個關鍵習慣，讓你重新建立免疫力：

睡眠充足，免疫修復的關鍵時段：成人建議每天睡滿7小時，睡眠中身體會分泌細胞激素，修復受損組織、強化防禦力。此外，睡前應避開藍光與咖啡因，補充含鎂食物，如香蕉、燕麥、南瓜籽等，均可幫助放鬆。

均衡飲食，吃出免疫細胞的戰鬥力：除每餐攝取二分之一盤蔬菜＋四分之一盤蛋白質＋四分之一盤全穀類，日常多補充以下5大營養素，有助提升免疫力：

1.維生素C：促進免疫細胞功能，食物來源如芭樂、奇異果等。

2.維生素D：調節免疫反應，飲食可攝取如鮭魚、香菇等，曬太陽也有幫助。

3.鋅：幫助免疫細胞生成，食物來源如南瓜籽、小麥胚芽等。

4.蛋白質：製造抗體的原料，食物來源如豆、魚、蛋、肉類及乳製品。

5.植化素：抗氧化及防發炎，食物來源如莓果類、綠花椰菜、番茄等。

規律運動，讓免疫細胞更有偵察力：每週150分鐘中強度運動，如快走、慢跑、游泳等；運動後30分鐘補充蛋白質與複合式碳水化合物，有助修復與提升免疫功能。

情緒穩定，別讓壓力偷走防護力：長期壓力會升高壓力荷爾蒙—皮質醇，讓免疫力下降；放鬆技巧包括：適時深呼吸、冥想、曬太陽、到戶外走走等。

張馨方強調，免疫力不是靠補品瞬間提升，而是每天一點一滴養成的結果。晚上提早睡、抽點時間曬太陽、多吃點彩虹蔬果，就是讓你不怕流感、維持健康的第一步。

