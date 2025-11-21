自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 新聞現時批 > 即時新聞

「小雪」冷空氣來襲 冬季限定款雪花口罩來了

2025/11/21 10:58

秋冬氣候乾冷，配戴口罩除了防護，也能維持呼吸道濕潤，是簡單有效的日常保養。（CSD提供）

秋冬氣候乾冷，配戴口罩除了防護，也能維持呼吸道濕潤，是簡單有效的日常保養。（CSD提供）

〔記者張聰秋／彰化報導〕明天（22日）就是24節氣的「小雪」，代表天氣開始變冷，這幾天寒風與低溫，已讓民眾感受到冬天真的來了，也進入流感盛行期了。彰化縣衛生局提醒民眾外出保暖，前往人潮多的地方盡量戴口罩，若出現發燒、喉嚨痛、全身痠痛、疲倦等症狀，應儘速就醫，降低傳染風險。

秋冬氣候乾冷，除了防疫，戴口罩也能減少冷空氣直接刺激呼吸道，維持黏膜濕潤，成為簡單又有效的日常保養。國家口罩隊CSD中衛觀察到，近年民眾戴口罩已從單純防疫，轉向日常健康管理需求，尤其秋冬氣候變化劇烈，不管是旅遊、通勤或外出活動，許多人習慣戴上口罩，既能擋病毒、懸浮微粒，也減少乾冷空氣引發的喉嚨不適和過敏反應。

看準需求，中衛這次推出冬季限定「雪花系列」成人醫療口罩，採輕盈透氣材質搭配柔霧配色，兼顧長時間配戴的舒適度與防護力。品牌強調，希望讓口罩從防護用品進化成生活美學小物，既實用，也能展現個人風格，戴起來心情更好。

CSD推出冬季限定「雪花系列」以輕盈透氣材質結合柔霧色設計，戴起來好看，心情更加美麗。（CSD提供）

CSD推出冬季限定「雪花系列」以輕盈透氣材質結合柔霧色設計，戴起來好看，心情更加美麗。（CSD提供）

CSD中衛推出冬季限定雪花系列口罩，讓口罩既是為了抵抗病毒與冷空氣，同時也能成為維持呼吸道舒適、展現個人風格的小巧思。（CSD提供）

CSD中衛推出冬季限定雪花系列口罩，讓口罩既是為了抵抗病毒與冷空氣，同時也能成為維持呼吸道舒適、展現個人風格的小巧思。（CSD提供）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中