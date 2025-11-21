自由電子報
健康 > 杏林動態

仁德醫專開公費專班 招攬澎湖學子：5年免學費、月領1萬獎學金

2025/11/21 09:47

仁德醫專前進澎湖招生，提出離島公費專班優惠措施。（記者劉禹慶攝）

仁德醫專前進澎湖招生，提出離島公費專班優惠措施。（記者劉禹慶攝）

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕仁德醫護管理專科學校，由董事長鍾佳穎、校長黃柏翔及副校長黃森明、蔡政忠等人領軍，跨海抵澎招生。仁德醫專提出多項離島學生就學優惠方案，包括5年免學雜費、住宿費，每一個月1萬元獎學金，希望吸引更多澎湖學子投入醫護領域，共同強化地方醫療量能。

仁德醫護管理專校表示，由於澎湖學子升學多需離鄉赴台，就學期間的各項支出負擔沉重，仁德醫專特別提出多項就學支持措施，包括五專期間全額免除學雜費與住宿費，同時提供生活費補助、獎學金等資源，協助學生安心就學、降低家庭經濟壓力。此外，為縮短畢業後與職場的銜接時間，仁德醫專已與多家醫療院所合作，建立穩定的就業管道，使學生完成學業後即可順利投入醫療照護體系。

仁德醫專指出，澎湖目前在醫療與長照領域皆面臨人力需求殷切的情況。基於鼓勵離島學子返鄉服務的理念，未來將持續與部立澎湖醫院、三總澎湖分院及惠民醫院洽談合作模式，推動長期人才培育及留任機制，讓學生在畢業後有更多機會回到家鄉貢獻所學。

仁德醫專提出的公費專班，涵蓋離島及屏東縣，招生團隊分別前往湖西國正、澎南國中、中正國中、文光國中、馬公國中等宣導，並與醫院簽約給就業學生3年10萬元獎勵金，不同於助學貸款讓學子負債，公費專班讓學生讀書就能有第一桶金，去（2024）年仁德醫專金門2個、澎湖18個學子入學。

澎湖縣長陳光復（左）感謝仁德醫專，提供五年免學雜費住宿費專案。（記者劉禹慶攝）

澎湖縣長陳光復（左）感謝仁德醫專，提供五年免學雜費住宿費專案。（記者劉禹慶攝）

