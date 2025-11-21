限制級
健康網》小雪養生這樣吃 中醫推4類食物：補腎暖身迎冬天
〔健康頻道／綜合報導〕小雪（22日）一到，身體悄悄進入「需要被溫補」的時節。澄品中醫於臉書粉專說明，這段時間若能順應節氣、調整飲食習慣，不只能提升免疫力、改善手腳冰冷，更能在冬季前把身體打好底子。中醫強調小雪養生的核心，就是補腎陽、強抵抗、潤乾，也分享4類小雪時節可以吃的食物：
1.黑色食物：補腎又提升抵抗力。
黑豆、黑木耳、黑芝麻都是小雪的好朋友，能補腎氣、強化身體底子。
2.溫補類：暖身最關鍵。
羊肉、牛肉、栗子、核桃，能溫補腎陽、驅寒保暖，特別適合手腳冰冷的人。
3.潤燥食材：改善乾咳、皮膚乾癢。
梨、白蘿蔔、蜂蜜入菜或煮水喝，都能滋陰潤燥，在乾冷季節特別需要。
4.根莖類：補氣強身好選擇。
山藥、蓮藕、胡蘿蔔，不但好消化，還能溫和補氣，讓身體更有力對抗寒氣。
小雪飲食小提醒
●規律三餐。
●少吃辛辣、油膩、生冷。
●多喝溫水、保持好睡眠。
中醫提醒，冬天的身體，就像在「儲備能量」，吃對食物、調對節氣，氣血自然會越來越穩定。
