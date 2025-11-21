自由電子報
健康 > 抗老養生 > 中醫藥

健康網》小雪養生這樣吃 中醫推4類食物：補腎暖身迎冬天

2025/11/21 10:25

中醫指出，潤燥食材改善乾咳、皮膚乾癢。梨、白蘿蔔、蜂蜜入菜或煮水喝，都能滋陰潤燥，在乾冷季節特別需要。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕小雪（22日）一到，身體悄悄進入「需要被溫補」的時節。澄品中醫於臉書粉專說明，這段時間若能順應節氣、調整飲食習慣，不只能提升免疫力、改善手腳冰冷，更能在冬季前把身體打好底子。中醫強調小雪養生的核心，就是補腎陽、強抵抗、潤乾，也分享4類小雪時節可以吃的食物：

1.黑色食物：補腎又提升抵抗力。

黑豆、黑木耳、黑芝麻都是小雪的好朋友，能補腎氣、強化身體底子。

2.溫補類：暖身最關鍵。

羊肉、牛肉、栗子、核桃，能溫補腎陽、驅寒保暖，特別適合手腳冰冷的人。

3.潤燥食材：改善乾咳、皮膚乾癢。

梨、白蘿蔔、蜂蜜入菜或煮水喝，都能滋陰潤燥，在乾冷季節特別需要。

4.根莖類：補氣強身好選擇。

山藥、蓮藕、胡蘿蔔，不但好消化，還能溫和補氣，讓身體更有力對抗寒氣。

小雪飲食小提醒

●規律三餐。

●少吃辛辣、油膩、生冷。

●多喝溫水、保持好睡眠。

中醫提醒，冬天的身體，就像在「儲備能量」，吃對食物、調對節氣，氣血自然會越來越穩定。

