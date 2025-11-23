自由電子報
健康 > 男女老幼 > 婦兒親子

健康網》孕期鐵質不足增早產風險 這樣養胎更安心

2025/11/23 20:28

營養師高敏敏指出，每100克豬血的含鐵量有28mg。



〔健康頻道／綜合報導〕懷孕期間隨著生理變化，血液量會逐漸增加，寶寶在形成過程中，也需要大量鐵質來生成血液。營養師高敏敏指出，鐵是做紅血球的關鍵原料，能把氧氣送到媽媽與寶寶身上。缺鐵會讓媽媽容易疲倦與頭暈也會提高早產與低出生體重風險，研究顯示孕期貧血與早產與低體重與圍產期死亡風險升高有關，及早補鐵能顯著改善孕期結局。

孕期補充鐵質這樣吃

高敏敏於臉書粉專提到，衛福部建議，懷孕第1至第2孕期目標約15毫克，第3孕期提高到45毫克，以符合後期快速增長需求，以下是每100克食材的含鐵量：

●豬血：28mg。

●鴨血：15.6mg。

●紅莧菜：11.8mg。

●豬肝：10.2mg。

●牡蠣：5.2mg。

●牛小排：2.1mg。

高敏敏建議，均衡攝取不同來源動植物鐵質，也能變化菜色更營養不單調，搭配其他營養素，效果更加倍。維生素C能促進鐵吸收吃含鐵食物時可一起搭配芭樂、番茄或柑橘類。

這些食物要注意

高敏敏提到，茶類、咖啡中的單寧酸與咖啡因會降低鐵質吸收效益，建議補充鐵劑或高鐵食物時避免同時飲用。另外牛奶與高鈣食物也可能干擾吸收，最好間隔1～2小時再喝。孕期是媽媽與寶寶最需要能量的階段，均衡飲食、少加工、重原型食物，才能讓養胎更安心。

營養師高敏敏。（高敏敏提供）



