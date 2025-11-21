自由電子報
健康 > 抗老養生 > 皮膚醫美

健康網》皮膚好壞看體質 中醫解析常見3膚況與對策

2025/11/21 16:12

鳴堂中醫體系醫療長周宗翰指出，在中醫來看，皮膚是內臟狀態的延伸，是身體平衡被打亂時最先發出的警訊。（圖取自freepik）

鳴堂中醫體系醫療長周宗翰指出，在中醫來看，皮膚是內臟狀態的延伸，是身體平衡被打亂時最先發出的警訊。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕皮膚看起來不好，其實不只是「臉的問題」。鳴堂中醫體系醫療長周宗翰指出，在中醫來看，皮膚是內臟狀態的延伸，是身體平衡被打亂時最先發出的警訊。當痘痘、濕疹、暗沉或敏感反覆出現，往往代表脾胃、肝、肺等臟腑正在求救。調整保養品只能止住表面，真正要讓皮膚穩定下來，需要從體質著手、從內到外一起調理。

周宗翰在臉書專頁「西醫難解中醫有方 鳴大夫周宗翰醫師 鳴堂中醫體系醫療長」分享，常見3大皮膚狀況：

1.出油＋痘痘

▪常見：額頭、下巴、兩頰爆痘、油光滿面。

▪原因：脾胃濕熱、肝火旺盛，愛吃炸辣甜＋熬夜壓力累積。

▪伴隨：口臭、便秘、易怒。

2.乾癢＋濕疹

▪常見：皮膚紅腫、反覆乾癢、濕疹流湯。

▪原因：脾虛濕盛、血虛風燥，內濕＋外風同時作亂。

▪伴隨：腸胃差、容易疲倦。

3.暗沉＋敏感

▪常見：氣色差、臉色灰黃、泛紅敏感。

▪原因：氣血不足、肺氣虛弱，代謝慢、抵抗力差。

▪伴隨：容易過敏、換季就發作。

鳴堂中醫體系醫療長周宗翰指出，皮膚暗沉＋敏感，常伴隨容易過敏、換季就發作。（圖取自freepik）

鳴堂中醫體系醫療長周宗翰指出，皮膚暗沉＋敏感，常伴隨容易過敏、換季就發作。（圖取自freepik）

中醫調理3大策略

1.內服調體質

▪中藥：選用黃芩、茯苓幫助清熱祛濕，當歸、枸杞補氣養血，從肝、脾、肺的調理下手，讓循環順、濕熱退、氣血足。

▪重點：不是只治痘，是把身體失衡處拉回來。

2.外治清患處

▪方法：透過中藥外敷、針灸、穴位調理，像是按壓合谷、曲池幫助清熱解毒，足三里健脾祛濕，內外一起調。

▪重點：加速皮膚修復，減輕紅、癢、痛。

3.生活飲食養正氣

▪飲食：少吃冰、甜、炸，避免濕熱堆積；多吃薏仁、綠豆、冬瓜清熱利濕，搭配紅棗、桂圓補氣養血，養好體質不再反覆。

▪作息：早睡不熬夜、穩定情緒，才能讓皮膚「休息」。

