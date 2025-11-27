健康網》不是老了！變瘦走不穩恐是肌少症 中醫從3法改善

專家認為，健脾養胃可改善腸胃吸收功能，吃進去的營養才能轉化成體力，有助改善肌少症；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕如果民眾發現，家中長輩越來越瘦，走路也不如以前俐落，甚至開始常常跌倒，別以為只是「老了」，很有可能是「肌少症」。泰昌堂中醫診所中醫師陳品儒提醒，肌少症不是只有年紀大才會有，吃對、動對，才是對抗肌少症的關鍵，中醫可以從健脾養胃、補氣血益腎精、活血通絡等方面改善肌少症。

陳品儒在臉書專頁「泰昌堂」發文分享，肌少症（Sarcopenia）是一種肌肉量減少、肌力變差，身體協調性逐漸降低的退化現象。常見的肌少症表現包括：走得慢、拿不動東西、體重明顯減輕、跌倒頻率增加。

他接著說，肌肉變少可能導致身體功能減退、體力衰弱以及抵抗力降低，帶來一連串的困擾，進而影響生活品質，也會大幅增加失能的可能性，以及死亡風險。包括：生活功能下降：走路慢、站不穩、上廁所需要人幫忙；跌倒風險增加：下肢無力又缺乏協調，加上長輩常有骨質疏鬆，一摔倒就可能造成骨折。甚至可能造成失能與臥床，認知功能退化。

陳品儒表示，肌少症不是只有年紀大才會有，最常見的原因有：營養攝取不足，特別是蛋白質、維生素缺乏；運動量太少，尤其是重量訓練和身體活動量不足；荷爾蒙下降，例如更年期後；慢性疾病控制不佳，像是糖尿病、慢性腎病等。

吃對、動對，是對抗肌少症的關鍵，例如，多吃優質蛋白質（豆魚蛋肉類）；補充維生素D、B12、葉酸、鈣；攝取好油，橄欖油、酪梨、魚油等。再加上自體重量訓練，包括了深蹲、站姿抬腳等。

吃得對、動得對，還需要看中醫嗎？陳品儒提到，中醫觀點認為「脾胃為氣血生化之源」，也就是說，如果消化吸收不好，就算吃再多營養也吸收不到位，還會容易脹氣、食慾差。

他認為，中醫可以這樣協助肌少症：

●健脾養胃：改善腸胃吸收功能，吃進去的營養才能轉化成體力

●補氣血益腎精：幫助恢復體力、延緩荷爾蒙下降

●活血通絡：使用中藥或針灸促進筋骨循環

陳品儒強調，肌少症不是無藥可救，也不是年紀大就一定會有，透過正確飲食、適當運動加上中醫的治療，有助重新找回活動力。

