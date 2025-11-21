自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 傷病癌症 > 癌症腫瘤

健康網》大腸癌發生率年年攀升 醫曝預防5觀念

2025/11/21 12:43

秀傳醫療體系中部院區總院長黃士維分享，大腸癌預防的5大正確觀念，分別為飲食習慣、運動強度、篩檢標準、生活習慣、腸道症狀。（圖取自freepik）

秀傳醫療體系中部院區總院長黃士維分享，大腸癌預防的5大正確觀念，分別為飲食習慣、運動強度、篩檢標準、生活習慣、腸道症狀。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕大腸癌發生率年年攀升，但若是忽視預防可能會造成嚴重後果。秀傳醫療體系中部院區總院長黃士維分享，大腸癌預防的5大正確觀念，分別為飲食習慣、運動強度、篩檢標準、生活習慣、腸道症狀。如有排便習慣突然改變超過2週、糞便帶血或深黑色、不明原因的腹痛、體重無故下降、貧血或容易疲倦等症狀，應警覺。

黃士維在臉書專頁「黃士維院長 - 微創機器人手術權威 消化道 疝氣 專家 - 秀傳醫療體系」分享，大腸癌預防的5大正確觀念，幫助大家建立完整的腸道健康防護知識！

1.飲食習慣是關鍵因素

黃士維指出，這是大腸癌預防最重要也最容易被忽視的核心概念！飲食模式的作用是「長期影響」腸道環境，不是「短期改變」就有效果。很多人一開始只覺得偶爾吃點紅肉、燒烤沒關係，但仔細了解會發現，這些高溫烹調和加工肉品會產生致癌物質，這種傷害通常是日積月累的，不像急性食物中毒那樣有立即症狀。

2.運動強度差異很大

黃士維說明，有氧運動比重訓更能預防大腸癌是因為，兩者對腸道蠕動的影響完全不同！很多患者一開始以為偶爾運動就夠了，但實際上需要規律中等強度運動才能有效刺激腸道蠕動，促進廢物排除，效果當然差很多。

秀傳醫療體系中部院區總院長黃士維分享，有氧運動比重訓更能預防大腸癌是因為，兩者對腸道蠕動的影響完全不同！（圖取自freepik）

秀傳醫療體系中部院區總院長黃士維分享，有氧運動比重訓更能預防大腸癌是因為，兩者對腸道蠕動的影響完全不同！（圖取自freepik）

3.篩檢標準因人而異

黃士維提到，大腸癌篩檢對年齡分層格外嚴格：一般建議50歲開始定期篩檢，但高風險族群需要提前到40歲甚至更早。正常的篩檢從糞便潛血檢查開始，會根據結果決定是否需要大腸鏡檢查，但有家族史或症狀的人可能需要直接安排大腸鏡。

4.生活習慣影響風險

黃士維表示，很多人同時有多種不良生活習慣，卻不知道它們會加乘增加大腸癌風險！例如抽菸會增加腺瘤性息肉風險，過量飲酒會影響腸道菌群平衡，肥胖會促進發炎反應，這種「多重危險因子」雖然不像單一致癌物那麼直接，但風險依然存在，特別是長期累積時更要小心。

5.腸道症狀要重視

黃士維說，最容易被忽略的是腸道症狀變化！排便習慣改變、血便、腹痛等症狀可能是大腸癌早期警訊，但很多人會歸咎於痔瘡、壓力或飲食不當，延誤了黃金診斷時機。

腸道警訊包括：

・排便習慣突然改變超過2週。

・糞便帶血或呈現深黑色。

・不明原因的腹痛或腹脹。

・體重無故下降。

・貧血或容易疲倦。

黃士維補充，很多患者會說「以為只是腸胃不好」，但在大腸癌篩檢中，這些症狀都可能是重要線索！

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中