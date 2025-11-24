健康網》中風年輕化來襲！男性、久坐族風險高 醫：做5事改善

天氣轉冷，要小心腦中風。近年來，因為飲食等因素影響，腦中風有逐漸年輕化趨勢，專家提醒，最好少吃精緻澱粉和含糖飲料，維持良好的生活習慣；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕天氣轉冷，要小心腦中風。它過去被認為是中老年人專利，近年來，因為飲食、生活型態改變等因素，腦中風有逐漸年輕化的趨勢。東元綜合醫院衛教資料指出，45歲以下腦中風從原來的5-6%，遽增到15-18%，相當於每7位中風病人當中，就有1位是45歲以下的年輕人。男性、久坐、有三高、壓力大等族群要提高警覺！多數腦中風可預防，可從改變5大生活習慣做起。

東元綜合醫院衛教資料表明，腦中風發生年齡下降，主要是由於近年來國人生活型態的改變，日本人稱這種病叫「生活習慣病」。腦中風的個案都是多是中廣型肥胖、平常少運動或是有高血壓、糖尿病、或血脂肪異常等「三高」的慢性病族群，也就是所謂的「代謝症候群」。

台灣人的工作型態趨向久坐少動、工時長、壓力大、睡不飽，平時的運動量也不夠，再加上飲食愈來愈朝向高油、高糖和高熱量，富含抗氧物的蔬果攝取量更是嚴重不足。這些原因加在一起，造成身體長期處於發炎狀態，讓血管提早硬化。若又加上抽菸與過量飲酒，那更是火上加油。這一切就是導致慢性病年輕化的元凶。

年輕型中風以男性居多

腦中風分為「缺血性」及「出血性」二種類型，前者是指腦血管阻塞，後者是因血管破裂造成血塊。在以往老年族群的中風，以缺血性居多，出血性中風只占了2 成。然而，年輕型中風反而約有5-6成是出血性中風，其中男性約佔6-7成。

研究年輕型腦出血的原因，主要是血壓控制不佳所導致，其他如顱內的動脈瘤或動靜脈畸型也是常見原因。冬天和春天是腦出血好發的季節。天氣驟冷或忽冷忽熱，讓血壓突然飆升，容易造成腦血管破裂出血而發生憾事。

缺血性腦中風則是因為腦部血管阻塞，造成某部分的腦區得不到氣供應而壞死， 「三高」的提早發生和控制不良，意味著全身血管的提早硬化，進一步導致年輕型缺血性中風，或是早發的心肌梗塞。有很多年輕型中風的患者，在發生腦中風時，才驚覺自己長期有糖尿病或血脂異常而不自覺，錯過預防腦中風發生的機會。

常見的中風5大徵兆，包括：

●突發性的單側肢體偏癱

●突發性的口齒不清或詞不達意

●突發性頭暈或步態不穩（不見得要達到暈眩或天旋地轉程度）

●突發性的不明原因頭痛（可能是腦血管破裂出血）

●突發性的單眼或雙眼看不見（無論暫時性或永久性失明）

而急性中風的治療，例如開刀清除血塊，或搶在中風黃金3小時內施打血栓溶解劑打通阻塞血管等，能夠救命並減少殘障，但治療過程有一定的風險。因此，平日生活必須重視中風危險因素的預防，定期健康檢查了解腦血管健康狀況。

根據一項最新的全球性研究，中風的危險因素超過90%可以避免，其中大多與生活習慣息息相關，改變生活習慣可避免75%中風的機會。

●養成每天運動習慣：運動可以提高新陳代謝率、避免肥胖和「三高」等代謝症候群。

●每日5蔬果：蔬果中的抗氧化物可以降低身體自由基的傷害。

●少吃精緻澱粉和含糖飲料，改吃五穀雜糧和多喝白開水

●增加好的油脂，避免反式脂肪的攝取

●定期的健康檢查

