健康網》壯男注意！網紅醫談傷害男人雄風6惡習

美國網紅醫師瑞秋分享6項男人不該犯的事項，以保護自己的性器官。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

〔健康頻道／綜合報導〕部分男性想追求性刺激，會使用部分情趣用品來輔助，讓自己的性生活更豐富。然在美國執業的網紅醫師瑞秋羅絲（Rachael Ross）在擁有104萬位訂閱者的頻道中提出6項很可能傷害陰莖，有些人會做的事情，警示各位男性應格外小心。該影片在3個多月得到17萬次點閱。

佩戴陰莖環超過30分鐘

瑞秋表示，陰莖環的設計是為了增強快感和硬度，但佩戴時間過長（建議不超過 30 分鐘）會阻礙血液流動，導致組織腫脹，可能使環卡住，最終須掛急診取下。

請繼續往下閱讀...

瑞秋強調如果想用，應選擇柔軟的矽膠或橡膠環；選擇可快速穿脫（如魔鬼氈、扣子）的設計；務必不戴著超過30分鐘，用一下就該取下。一旦感覺緊繃、麻木、冰冷或變色，立即取下並就醫。

進行不安全的肛交

瑞秋表示，肛門和直腸的組織非常薄且嬌嫩，不像陰道會產生足夠的天然潤滑。在沒有保護措施和足夠潤滑的情況下，摩擦會造成微小撕裂，恐增加傳染病感染風險。無保護肛交傳播 HIV 的風險比陰道性交高出約17倍。瑞秋提醒永遠、一定要全程使用保險套。使用大量的水性或矽性潤滑劑（避免油性，油會破壞保險套）。 定期進行篩檢並了解伴侶狀況。

頻繁觀看色情片自慰

瑞秋表示，雖然自慰頻率與性功能障礙沒有直接關聯，但每天自慰，尤其總是與色情片結合，可能會導致大腦習慣於強烈、人為的刺激，使男性難以在現實親密關係中保持興奮、降低性慾、延遲射精，並減少對現實親密關係的滿意度。建議保持適度；如果可以，減少或戒除色情片，放過自己的大腦。

自慰時，使用非性專用乳液或護手霜，而非專用潤滑液

瑞秋表示，許多廉價乳液和乳霜含有內分泌干擾化學物質（Endocrine-disrupting chemicals, EDC），例如對羥基苯甲酸酯（Parabens）、鄰苯二甲酸鹽（Phthalates）和雙酚A （BPA）。這些化學物質可能干擾睪酮、精子生成和性慾等荷爾蒙功能。長期使用可能會導致精子品質下降和生殖問題，甚至增加癌症風險。建議使用為性用途設計的潤滑劑，尋找標籤上註明「不含石蠟（Paraffin-free）」、「不含鄰苯二甲酸鹽（Phalate-free）」且成分可識別的產品。

穿著緊身或合成材質內褲

緊身內褲（如三角褲）會提高睪丸周圍溫度。精子生成在比體溫稍低的環境中最有效。研究發現： 穿緊身三角褲的男性比穿寬鬆四角褲的男性精子計數低 25%，精子濃度低 17%。合成或廉價織物中的有害染料和化學物質可能被皮膚吸收，尤其是在出汗時。選擇寬鬆、透氣的內褲，材質應選用天然織物，如棉花或竹纖維。避免過度緊繃和合成材質。

每天長時間坐著

將造成勃起功能障礙風險：長時間坐著（每天超過 6 到 8 小時）會限制骨盆區域的血液流動，損害強勁勃起所需的小血管和神經。建議經常起身活動身體。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法