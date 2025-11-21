健康網》更年期失眠按這2穴 中醫：安神的黃金組合

中醫師余雅雯分享，更年期女性常見的困擾之一，就是夜裡輾轉難眠。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕更年期女性常見的困擾之一，就是夜裡輾轉難眠。隨著女性荷爾蒙逐漸下降，情緒波動、熱潮紅、心悸與睡眠障礙往往接踵而來，甚至影響工作表現與生活品質。中醫師余雅雯分享，門診中不少女性在這個階段求助安神中藥，透過調整肝腎、調和氣血，加上飲食作息改善與按壓太衝+合谷穴，能明顯提升睡眠品質。

余雅雯於臉書專頁「上璽中醫 余雅雯 中醫師」發文指出，自己有位45歲的女性病人，一來就表示自己最近常常睡不好，希望能開一些安神助眠的中藥。詳細了解後發現，她本身工作壓力非常大，長期服用身心科開立的鎮定劑助眠。觀察她的外在狀態，可見明顯的潮紅、潮熱，加上月經週期開始不規律，推測可能有早發性更年期的狀況。

請繼續往下閱讀...

經抽血檢查後，發現她的雌激素濃度明顯偏低，且不是每個月都有正常排卵。對這類症狀，中醫與現代醫學的共識是：核心問題多與女性荷爾蒙變化有關，因此治療必須從調整內分泌著手。

余雅雯表示，開立調養肝腎、調和氣血的中藥，並搭配飲食生活的調整後，她的月經變得逐漸規律，但最明顯的進步來自「睡眠改善」，不再一直胡思亂想，入睡變快、醒來次數變少，睡眠品質全面提升。

中醫師余雅雯分享，更年期女性可按壓太衝+合谷穴，是更年期調肝安神的黃金組合。（圖取自余雅雯臉書）

余雅雯提到，中醫常會搭配針灸，調和氣血、安定神志。許多人對針灸陌生，但其實安全快速，常用來改善失眠、煩躁、頭痛、耳鳴、情緒波動、腰腿痠軟。更年期女性可按壓太衝+合谷穴，是更年期調肝安神的黃金組合。這2個穴位一起按壓，被稱為「四關穴」，效果包括：

●疏肝解鬱，減少多想與情緒波動。

●降虛火，改善熱潮紅造成的夜醒。

●放鬆神經系統，令睡眠深度增加。

●促進氣血流通，減少頭痛、煩躁、胸悶。

建議按法：

●每次按壓 3～5 分鐘。

●力道以「痠、脹、微熱」為佳。

●每日1～2 次，晚上按尤其有助睡眠。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法