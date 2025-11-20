自由電子報
健康 > 傷病癌症 > 癌症腫瘤

第四期肺腺癌奇蹟逆轉 物流司機靠免疫療法存活6年 腫瘤幾乎看不見

2025/11/20 18:25

曾政森、李柏昕指出，吳先生癌細胞轉移到淋巴有5公分腫瘤，免疫治療後幾乎看不到。（記者蔡淑媛攝）

曾政森、李柏昕指出，吳先生癌細胞轉移到淋巴有5公分腫瘤，免疫治療後幾乎看不到。（記者蔡淑媛攝）

〔記者蔡淑媛／台中報導〕吳先生在6年前、39歲時摸到右頸鎖骨旁有個約5公分的大硬塊，就醫竟是罹患第四期肺腺癌，癌細胞已轉到腦部、骨頭及淋巴，基因檢測沒有突變，接受腦部放療與化療，效果不佳，後來檢查出免疫指數（PD-L1）表現高，採取免疫療法合併化療至今，成功控制腫瘤，幾乎看不到腫瘤，體力也恢復，重回職場擔任物流業司機養家，也能陪孩子成長。

台中榮總胸腔腫瘤科主任曾政森表示，肺癌已連續2年為國人10大癌症死因及發生率之首，每年新診斷個案超過1萬7千人，由於早期症狀不明顯，有症狀就醫確診時已有逾半數為晚期，即使到第四期，也能針對基因突變進行標靶治療，免疫指數高有免疫療法，還有放療、化療及血管新生抑制劑等治療，不要放棄希望。

曾政森指出，吳先生摸到右頸鎖骨旁有個約5公分的大硬塊，就醫發現是第四期肺腺癌，癌細胞已轉到腦部、骨頭及淋巴。（記者蔡淑媛攝）

曾政森指出，吳先生摸到右頸鎖骨旁有個約5公分的大硬塊，就醫發現是第四期肺腺癌，癌細胞已轉到腦部、骨頭及淋巴。（記者蔡淑媛攝）

曾政森說，肺腺癌檢出基因突變者約7成，常見10種基因突變，有標靶藥可治，即使沒有，也有免疫療法，延長患者生命，吳先生如果只採傳統統放化療，生命可能只有8至10個月，現在已存活逾6年。

吳先生今天分享治療經驗，當時確診時2名女兒才就讀國中、小，家裡還有老婆和媽媽，「我沒有退路，要和醫師聯手抗癌拚一拚！」歷經6年治療，現在大女兒已讀大學，陪伴孩子長大，所有努力都值得，他感謝中榮醫療團隊，在治療過程中不斷找到有效治療方式，讓他生活重回正軌。

另名79歲黃阿嬤6年前退休後因咳嗽、喉嚨癢就醫檢查，發現罹患第四期肺腺癌，檢出罕見癌基因KRAS G12C突變，接受化療後2年復發，後來參加藥物實驗使用口服標靶藥物4個月後改善胸痛，有效控制病情，目前持續服藥追蹤，能正常生活、帶孫養狗。

曾政森（左）、李柏昕指出，吳先生肺腺癌第四期檢出沒有基因突變，但免疫指數（PD-L1）表現高，採取免疫療法合併化療至今，腫瘤幾乎看不到，重回職場養家。（記者蔡淑媛攝）

曾政森（左）、李柏昕指出，吳先生肺腺癌第四期檢出沒有基因突變，但免疫指數（PD-L1）表現高，採取免疫療法合併化療至今，腫瘤幾乎看不到，重回職場養家。（記者蔡淑媛攝）

台中榮總胸腔腫瘤科醫師李柏昕指出，KRAS G12C突變基因病人的整體存活期為13個月，比其他常見基因突變肺腺癌患者明顯較短，黃阿嬤病情穩定長達6年，是極為罕見的長期存活典範案例。

李柏昕說，肺腺癌已成新國病，發生率高、死亡率高、病例增加快、診斷多晚期，針對肺腺癌第四期患者治療，若基因檢測能配對到合適的標靶藥物，不僅效果優於傳統化學治療，副作用也相對輕微，整體存活期相對傳統治療能更延長；即使無法配對到標靶藥物，免疫治療是一種透過解除腫瘤對免疫系統的「剎車」作用，重新喚醒免疫細胞攻擊癌細胞的治療方式，同樣展現令人期待的效果。

中榮醫療團隊治療肺癌第四期，療法選擇多元，精準治療。（記者蔡淑媛攝）

中榮醫療團隊治療肺癌第四期，療法選擇多元，精準治療。（記者蔡淑媛攝）

