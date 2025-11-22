健康網》專家推「超級堅果」 護心血管、穩血糖、改善腸道

專家表示，吃核桃有益心血管保護，對腦部抗老、腸道健康也有幫助；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕你以為核桃只是「補腦零食」嗎？營養師薛曉晶引述最新研究指出，核桃的健康益處遠不止此。從心血管保護到降低身體發炎反應，再到血糖穩定、腸道健康，與腦部抗老，核桃已成了全身健康的守護者。

薛曉晶在「營養師媽媽曉晶的生活筆記」發文分享，根據《American Journal of Clinical Nutrition》2018年的一項統合分析，日常飲食中加入核桃，能顯著降低總膽固醇約3.25%，壞膽固醇LDL減少約3.73%。

請繼續往下閱讀...

核桃對大腦也有保護作用。《AJCN》2020年WAHA 研究追蹤63–79歲長者2年，發現核桃組認知退化速度較輕微。《Nutrients》2021 系統性回顧則指出，核桃攝取量越多，認知功能越佳，尤其對高風險族群效益更明顯，凸顯核桃的智慧抗老潛力。

腸道健康方面，《Journal of Nutrition》2018 隨機交叉試驗發現，每天攝取 42 克核桃3週，可增加 Faecalibacterium 與 Roseburia 益生菌，降低有害二級膽汁酸，促進短鏈脂肪酸生成，改善腸道菌相，進一步降低炎症風險。

核桃3大黃金營養密碼

核桃之所以能發揮如此多元的健康效益，薛曉晶歸納出其豐富的營養成分：

1.多元不飽和脂肪酸 （ALA）：這是維持心血管健康、平衡血脂、提升血管彈性的關鍵，也是身體無法自行合成的必需脂肪酸。

2.多酚與植化素：這些強效的天然化合物，賦予核桃抗發炎和抗氧化能力，能延緩多種慢性疾病的進程。

3.膳食纖維+益生質效應：豐富的膳食纖維不僅促進腸道蠕動，其益生質特性能滋養腸道益菌，進而產生短鏈脂肪酸和珍貴的尿石素，降低身體發炎風險。

如何將核桃融入日常生活呢？薛曉晶建議4個簡單步驟：

●早餐：在燕麥粥、優格或水果沙拉中，撒上一小把核桃碎粒，增加口感與營養。

●午餐：將高熱量的油炸配料換成香脆的核桃仁，為你的綠葉沙拉或麵食增添健康風味。

●下午茶：嘴饞時，拒絕餅乾零食，選擇一小把核桃，提供飽足感與優質能量。

●晚餐：在燉飯、湯品或炒菜中加入核桃，不僅能提升料理香氣，更能大幅增加餐點的營養價值。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法