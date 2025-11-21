自由電子報
健康 > 男女老幼 > 兩性生殖

健康網》阻止陰道炎反覆上身 醫：用對藥、伴侶共治才有效

2025/11/21 21:27

美迪大直婦產科診所主治醫師杜依儒表示，反覆陰道炎不是「藥用不夠」，而是「方向不對」；示意圖。（照片來源：shutterstock）

美迪大直婦產科診所主治醫師杜依儒表示，反覆陰道炎不是「藥用不夠」，而是「方向不對」；示意圖。（照片來源：shutterstock）

〔健康頻道／綜合報導〕藥局推薦的、朋友推薦的、網路說有用的塞劑都試過，為什麼還是一直復發？美迪大直婦產科診所主治醫師杜依儒表示，反覆陰道炎不是「藥用不夠」，而是「方向不對」。真正的關鍵是：要先判斷是哪一種感染。每種感染的治療方式都不同，除了用對藥物之外，也需考慮和性伴侶一起治療，能大幅降低復發率。

杜依儒在臉書專頁「婦產科 杜依儒醫師」發文分享，不同陰道炎治療方式完全不同，所以很重要的是，一定要先確認是哪一種陰道炎。

▪ 細菌性的。

▪ 黴菌性的（念珠菌感染）。

▪ 性傳染疾病引起的（滴蟲、淋病、披衣菌）。

杜依儒指出，每種感染都有相對應不同的藥物治療，有些甚至是需要特別的檢驗來診斷。除了用對的藥物，還有「性伴侶的同步治療」；最新臨床研究顯示，對於反覆細菌性陰道炎的人，有性伴侶者和伴侶一起治療，復發率減少63%。

杜依儒提醒，若是反覆黴菌（念珠菌）感染，研究上也建議至少六個月「長期穩定療程」，成功率可達90%，是國際認可、證據最強的治療方式。總而言之，由婦產科醫師判斷正確的陰道炎種類，再給予「對症下藥」，非常重要！

