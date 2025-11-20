不是敏感！壯年男慢性肩頸痛與偏頭痛 全因「傷害可塑性疼痛」

新竹臺大分院神經部陳郁欣醫師說明「傷害可塑性疼痛」的成因與治療方向。（新竹臺大分院提供）

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹地區45歲韓姓男子多年來飽受慢性肩頸痛與偏頭痛困擾，四處求診卻找不到明確病因，甚至被認為是「太敏感」，就醫才知道是「傷害可塑性疼痛」作祟。醫師提醒，若長期疼痛卻找不到明確原因，或疼痛程度與檢查結果不符，應尋求專業評估。

新竹臺大分院神經部醫師陳郁欣說明，慢性疼痛是一種沒有傷口的疼痛，其中傷害可塑性疼痛是近年在疼痛醫學領域新增的一類疼痛定義，主要用來描述沒有明顯組織或神經損傷，但神經系統對疼痛訊號過度敏感放大而產生的疼痛，或是組織與神經損傷的嚴重程度與疼痛程度不成比例。代表性的疼痛有纖維肌痛症、偏頭痛、緊縮性頭痛、顳顎關節障礙、慢性肩頸痛與慢性下背痛。

陳郁欣指出，這類病人常伴隨情緒障礙例如焦慮、憂鬱，疼痛型態多變，可能是刺痛、壓迫感、抽痛或難以形容的痛，疼痛程度易受時間與情緒影響，容易讓人覺得裝病。同時，病人還可能出現疲勞、睡眠障礙、認知困難、等非疼痛症狀，並對外界刺激高度敏感。

另研究顯示，女性比例高於男性，缺乏運動、肥胖，睡眠障礙都是重要風險因素，另遺傳也是風險因素，推測跟體內血清素、正腎上腺素迴路，這些神經傳導物質與痛覺、情緒處理有關。

陳郁欣建議維持生活習慣並增加活動量，有助人體天然止痛瑪啡腦內啡的分泌；另體重控制則能夠減少體內發炎；固定規律時間就寢，可改善睡眠品質，學習正確有效應對壓力跟放鬆的方式，能有效減輕疼痛強度與頻率。

傷害可塑性疼痛的風險因素包含女性、過重少動、壓力、睡眠障礙與創傷事件，可能單獨或交互影響病情（本圖由新竹臺大分院神經部陳郁欣醫師繪製）。（新竹台大分院提供）

