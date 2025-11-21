健康網》「蘋果病」日本蔓延 皮膚科醫解析：成人也會得

「蘋果病」名稱看似可愛，然感染的幼童，臉頰會有明顯紅疹。（擷取自日本國立傳染病研究所）

〔健康頻道／綜合報導〕日本不僅有流感疫情，蘋果病也東山再起。近日日本傳出「蘋果病」的疫情，例如山形縣在11月初的一週內，共計有60例蘋果病的個案，連續31週有不少病例；同時日本各地都會區都有零星個案。實際上近幾年皆有蘋果病個案，並不罕見，且有台灣醫師發現：有幼童在日本旅遊回家後發病。彰化張啟杉皮膚科診所皮膚科醫師葉惠如在臉書粉專「葉惠如醫師 皮膚心靈」表示，蘋果病常見於5到15歲兒童，要預防的話，要做到勤洗手、咳嗽、打噴嚏時遮住口鼻；孕婦應避免接觸疑似感染者。

什麼是蘋果病？

葉惠如表示，蘋果病又稱傳染性紅斑（Erythema infectiosum），是一種由B19微小病毒（Parvovirus B19） 引起的病毒性疾病。因為典型症狀是兩頰出現紅紅的斑疹，看起來像被 打巴掌，又紅又亮，所以俗稱「蘋果病」。

傳染途徑

• 主要透過飛沫傳染（咳嗽、打噴嚏）

• 也可經由血液或母體傳胎兒傳染。

• 潛伏期約 4～14 天，但可長達 21 天。出疹前 5～7 天最具傳染力，皮疹出現後反而傳染力大幅降低。

好發族群

• 常見於學齡前及小學兒童（5～15 歲）。

• 成年人也可能感染（尤其教師、醫療人員、家長）。

臨床症狀

典型病程可分為三期：

1. 初期（感冒期）

• 輕微發燒、頭痛、倦怠、喉嚨痛。

• 約 1 週後進入出疹期。

2. 出疹期

• 臉頰突然出現鮮紅斑疹，像被打了一巴掌。

• 接著 1～2 天內，四肢、軀幹出現網狀紅疹。

• 皮疹可能持續約 7～10 天，日曬或熱會讓疹子又出現。

3. 恢復期

• 疹子會逐漸淡化，不會留下疤。

• 但可能反覆出現 2～3 週（尤其在運動、洗熱水澡、壓力大時）。

成人感染症狀

成人感染時常無典型「紅臉」症狀，而是：

• 關節痛、手腕或膝蓋腫痛。

• 有時被誤認為風濕關節炎。

• 女性較男性常見。

紅旗警訊（Red Flags）

若病人出現以下情況，需特別留意：

• 孕婦感染：可能造成胎兒貧血、水腫（胎兒水腫症）。

• 有慢性溶血性貧血（如地中海型貧血）者感染：可引起急性再生不良危象。

• 高燒不退或出現呼吸困難、臉色蒼白、極度倦怠。

若出現以上情形，需立即就醫。

治療與照護

目前無特效抗病毒藥，以對症治療為主：

• 退燒、止癢。

• 充分休息、多喝水。

• 避免劇烈運動或日曬（可讓疹子不再反覆）。

出疹後通常不具傳染力，可安心返校上課。

預防方式

• 勤洗手、避免與感冒患者密切接觸。

• 咳嗽或打噴嚏時掩口鼻。

• 孕婦應避免接觸疑似感染者。

• 目前尚無疫苗。

