健康網》好友變胖 體重失守機率增57％ 研究：不是一起吃太多

〔健康頻道／綜合報導〕好友變胖，你也跟著變胖？一項追蹤32年、超過一萬兩千人的研究指出，「胖」其實會在社交圈中傳染。即使朋友搬到遠方、根本不會跟你一起吃飯，只要他體重上升，你變胖的機率也會增加57%。恆新復健科診所醫師王思恒指出，關鍵不在飲食共享，而是社會規範的改變，當你重視的人變胖，你心中對「正常身材」的標準也會被重新定義。

王思恒於臉書專頁「一分鐘健身教室」發文分享，研究指出，即使你的朋友搬到了另一個城市，跟你相隔幾百公里，你們根本不可能共用同一個冰箱，也不可能每天一起吃飯，甚至連見面都很難。但只要「他變胖了」，你變胖的機率依然顯著上升。

王思恒說明，這就直接排除了「物理接觸」或「生物性因素」的可能性。所以，這絕對不是什麼神祕的腸道菌透過接觸傳染，也不是因為你們呼吸同一區的空氣。而是因為你對「正常體型」的認知被改變了。

恆新復健科診所醫師王思恒指出，當你重視的朋友變胖時，你大腦中對於「什麼是標準身材」的防線會悄悄後退。（圖取自freepik）

王思恒提到，科學家的結論是：這是社會規範（Social Norms）的改變。人類是群居動物，我們的大腦會不斷偵測周遭環境來校正自己的行為。當你重視的朋友變胖時，你大腦中對於「什麼是標準身材」的防線會悄悄後退。你會潛意識覺得：「稍微圓一點好像也很正常、很健康嘛！」一旦這種「寬容度」增加，你對自我飲食控制的警覺性就會下降，體重也就跟著失守了。

王思恒表示，雖然研究強調的是「認知標準」的改變，但這背後更具體的執行機制，其實是「飲食習慣（Culture）」的傳染。他也舉自己的例子，他非常不能接受在「非正餐」的時間吃零食。甜點、餅乾這類東西，如果要吃，就必須是正餐結束後的一部分，絕不存在「下午沒事做拿來嗑牙」或是「看電視邊吃邊聊」這回事。

因為自己有這個堅持，他的家人、甚至常跟他吃飯的朋友，久而久之也會受到影響。當大家都沒有在餐跟餐之間進食的習慣時，這個社交圈就形成了一道隱形的防護網。

王思恒解釋，反之，如果你身邊的朋友認為「隨時隨地吃點心」是種享受生活的常態，這種習慣比病毒更容易傳染。所以想要減重除了少吃多動，觀察一下你身邊5個最親近朋友的飲食習慣，或許才是最根本的關鍵。

