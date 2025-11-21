自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 抗老養生 > 減重塑身

健康網》好友變胖 體重失守機率增57％ 研究：不是一起吃太多

2025/11/21 12:00

恆新復健科診所醫師王思恒指出，當你重視的人變胖，你心中對「正常身材」的標準也會被重新定義。（圖取自freepik）

恆新復健科診所醫師王思恒指出，當你重視的人變胖，你心中對「正常身材」的標準也會被重新定義。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕好友變胖，你也跟著變胖？一項追蹤32年、超過一萬兩千人的研究指出，「胖」其實會在社交圈中傳染。即使朋友搬到遠方、根本不會跟你一起吃飯，只要他體重上升，你變胖的機率也會增加57%。恆新復健科診所醫師王思恒指出，關鍵不在飲食共享，而是社會規範的改變，當你重視的人變胖，你心中對「正常身材」的標準也會被重新定義。

王思恒於臉書專頁「一分鐘健身教室」發文分享，研究指出，即使你的朋友搬到了另一個城市，跟你相隔幾百公里，你們根本不可能共用同一個冰箱，也不可能每天一起吃飯，甚至連見面都很難。但只要「他變胖了」，你變胖的機率依然顯著上升。

王思恒說明，這就直接排除了「物理接觸」或「生物性因素」的可能性。所以，這絕對不是什麼神祕的腸道菌透過接觸傳染，也不是因為你們呼吸同一區的空氣。而是因為你對「正常體型」的認知被改變了。

恆新復健科診所醫師王思恒指出，當你重視的朋友變胖時，你大腦中對於「什麼是標準身材」的防線會悄悄後退。（圖取自freepik）

恆新復健科診所醫師王思恒指出，當你重視的朋友變胖時，你大腦中對於「什麼是標準身材」的防線會悄悄後退。（圖取自freepik）

王思恒提到，科學家的結論是：這是社會規範（Social Norms）的改變。人類是群居動物，我們的大腦會不斷偵測周遭環境來校正自己的行為。當你重視的朋友變胖時，你大腦中對於「什麼是標準身材」的防線會悄悄後退。你會潛意識覺得：「稍微圓一點好像也很正常、很健康嘛！」一旦這種「寬容度」增加，你對自我飲食控制的警覺性就會下降，體重也就跟著失守了。

王思恒表示，雖然研究強調的是「認知標準」的改變，但這背後更具體的執行機制，其實是「飲食習慣（Culture）」的傳染。他也舉自己的例子，他非常不能接受在「非正餐」的時間吃零食。甜點、餅乾這類東西，如果要吃，就必須是正餐結束後的一部分，絕不存在「下午沒事做拿來嗑牙」或是「看電視邊吃邊聊」這回事。

因為自己有這個堅持，他的家人、甚至常跟他吃飯的朋友，久而久之也會受到影響。當大家都沒有在餐跟餐之間進食的習慣時，這個社交圈就形成了一道隱形的防護網。

王思恒解釋，反之，如果你身邊的朋友認為「隨時隨地吃點心」是種享受生活的常態，這種習慣比病毒更容易傳染。所以想要減重除了少吃多動，觀察一下你身邊5個最親近朋友的飲食習慣，或許才是最根本的關鍵。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中