健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》山藥家族低卡高纖助減脂 口感、特色、料理大解析

2025/11/24 06:24

台北農產運銷公司分享說明，紫山藥天然紫色超吸睛，口感比白肉山藥更粉、含水量少，做成甜點、饅頭或麵包，顏色漂亮上相又好吃。（資料照）

〔健康頻道／綜合報導〕山藥富含膳食纖維，攝取對人體有諸多好處。台北農產運銷公司說明，山藥其實不只一種，除了常見白肉山藥外，還有紅皮白肉、紫山藥、日本山藥等品種；這4種山藥不僅口感迥異，料理方式也大不同。此外，營養師李婉萍提及，山藥所含鉀、鎂、鋅、維生素B等營養素，能夠穩定血糖、增加代謝，低卡高纖特色有助減脂，也是維持健康的好食材。

北農於臉書專頁「臺北農產」發文分享介紹，白肉山藥、紅皮白肉山藥、紫山藥、日本山藥等4種山藥，不論外觀、口感、黏液、料理方式差異都很大，並解析以下重點，讓你烹調起來更順手、口感更到位：

白肉山藥：口感微黏、質地扎實、黏液豐富，做成山藥泥、山藥煎餅或山藥丸子都很適合。

紅皮白肉山藥：味道清甜、口感爽口，喜歡清爽口感的的人，拿來蒸山藥塊、煮山藥排骨湯都很讚。

紫山藥：天然紫色超吸睛，口感比白肉山藥更粉、含水量少，做成甜點、饅頭或麵包，顏色漂亮上相又好吃。

日本山藥（大和芋）：質地細滑、黏性強、含水量高，也最合適生食；可切絲拌醬油、做成涼拌山藥清爽又開胃。

北農提醒，每種山藥都有最適合料理方式，只要買對品種，料理也能更省時、好吃。

