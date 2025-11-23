健康網》小米南瓜粥營養滿分！ 國健署：助腸胃蠕動、護眼又抗氧化

國健署指出，小米富含膳食纖維，能促進腸道蠕動，南瓜能維持暗處視力、抗氧化；示意圖。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕小米在台灣栽種歷史悠久，因耐旱、適應力強，成為多數原住民族的重要糧食與文化象徵！國健署於臉書「食在好健康」發文指出，小米南瓜粥是一道簡單又具代表性的料理，兼具營養與風味的家常美食。小米富含膳食纖維，能促進腸道蠕動，南瓜能維持暗處視力、抗氧化。

小米南瓜粥營養價值

●小米：屬於全穀類食物，含有膳食纖維，有助於促進腸胃蠕動；同時也含有維生素B群，能幫助能量代謝，讓身體維持活力。

●南瓜：含β-胡蘿蔔素，能在體內轉換為維生素A，維持暗處的視力；此外還含有維生素C，幫助抗氧化。

簡易做法

1.將小米洗淨後，加入適量的水煮開。

2.南瓜去皮切塊，放入鍋中與小米一同熬煮。

3.用小火慢煮至小米綿軟、南瓜化開即可。

4.可依個人口味加入少許鹽或糖調味。

國健署提到，這碗金黃香甜的小米南瓜粥，不僅傳遞原住民族的飲食智慧，也是一碗滿滿營養與溫度的幸福料理。

