自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 心理精神

健康網》甜甜圈一顆接一顆害腦霧？ 營養師揭「4步驟」破解

2025/11/22 18:11

低溫會讓人體自然想補充能量，大腦也會偏好能快速提供熱量的食物，而甜甜圈正符合這個條件，小心吃了更疲倦，還可能腦霧；圖為情境照。（圖取自freepik）

低溫會讓人體自然想補充能量，大腦也會偏好能快速提供熱量的食物，而甜甜圈正符合這個條件，小心吃了更疲倦，還可能腦霧；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕你是不是也有這樣的經驗，天氣冷嘴饞時，拿了一個甜甜圈，便停不下來？營養師陳珮淳提醒，這並不是嘴饞，這樣的食物專打大腦弱點，大腦被高糖與高油的組合強烈刺激所導致。因此，只要掌握飲食與代謝的做法，就能避免被甜食綁架。

糖加上油脂等同於大腦的「快樂密碼」！陳珮淳在臉書專頁「熊抱營養師｜珮淳」發文分享，甜甜圈讓民眾停不下來的原因是，它專打大腦弱點，腦部掃描研究證實，同時含高碳水與高脂肪的食物（像甜甜圈），會比只有高糖，或只有高油的食物，更強烈刺激大腦獎賞中心。

她接著說，除了成分本身，甜甜圈的香氣、口感也會進一步誘發大腦想吃更多。天氣變冷時，甜甜圈的吸引力更強。低溫會讓人體自然想補充能量，大腦也會偏好能快速提供熱量的食物，而甜甜圈正符合這個條件，因此更容易在冬天出現一個接一個的循環。

陳珮淳說明，要小心甜甜圈帶來副作用，讓血糖快速上升，再急速下降，容易出現情緒不穩、疲倦、腦霧。更不能小看的是，炸類甜甜圈吸油量可達20%，尤其使用回鍋油，氧化更嚴重、負擔大。

她亦建議，從4項做法破除被甜甜圈的誘惑：

1.先吃蛋白質，降低血糖衝擊

吃甜甜圈前先補充蛋白質，有助延緩胃排空，使血糖上升幅度變得平穩，降低大腦受到血糖刺激後的暴衝反應。可選擇無糖優格、水煮蛋、無糖豆漿或少量堅果（5-8顆）。

2.搭配解膩型飲品，不是奶茶

搭配能解膩的飲品，例如無糖綠茶或烏龍茶。這類飲品含有茶多酚與兒茶素，有助降低油膩感，減少再吃下一顆的慾望。相反地，若搭配含糖奶茶，熱量可能上看7百至9百大卡，加重身體負擔。

3.加一份高纖小食，阻斷大腦想再吃的訊號

補充一份高纖食物，能迅速補回飽足訊號，避免大腦誤以為仍需進食。可選擇無糖燕麥、生菜沙拉、裸麥吐司一片，或毛豆一小份等。纖維能穩定血糖並延長飽足感，抑制甜食慾望。

4.吃甜甜圈後10–15分鐘輕活動

在吃完甜甜圈後進行10–15分鐘的輕活動，如散步、簡單整理或伸展，可以協助消耗糖分、減少脂肪囤積。研究顯示，飯後短時間輕走能有效降低糖分轉化為脂肪的比例，比事後喝茶更具效果。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中