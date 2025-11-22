健康網》甜甜圈一顆接一顆害腦霧？ 營養師揭「4步驟」破解

低溫會讓人體自然想補充能量，大腦也會偏好能快速提供熱量的食物，而甜甜圈正符合這個條件，小心吃了更疲倦，還可能腦霧；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕你是不是也有這樣的經驗，天氣冷嘴饞時，拿了一個甜甜圈，便停不下來？營養師陳珮淳提醒，這並不是嘴饞，這樣的食物專打大腦弱點，大腦被高糖與高油的組合強烈刺激所導致。因此，只要掌握飲食與代謝的做法，就能避免被甜食綁架。

糖加上油脂等同於大腦的「快樂密碼」！陳珮淳在臉書專頁「熊抱營養師｜珮淳」發文分享，甜甜圈讓民眾停不下來的原因是，它專打大腦弱點，腦部掃描研究證實，同時含高碳水與高脂肪的食物（像甜甜圈），會比只有高糖，或只有高油的食物，更強烈刺激大腦獎賞中心。

她接著說，除了成分本身，甜甜圈的香氣、口感也會進一步誘發大腦想吃更多。天氣變冷時，甜甜圈的吸引力更強。低溫會讓人體自然想補充能量，大腦也會偏好能快速提供熱量的食物，而甜甜圈正符合這個條件，因此更容易在冬天出現一個接一個的循環。

陳珮淳說明，要小心甜甜圈帶來副作用，讓血糖快速上升，再急速下降，容易出現情緒不穩、疲倦、腦霧。更不能小看的是，炸類甜甜圈吸油量可達20%，尤其使用回鍋油，氧化更嚴重、負擔大。

她亦建議，從4項做法破除被甜甜圈的誘惑：

1.先吃蛋白質，降低血糖衝擊

吃甜甜圈前先補充蛋白質，有助延緩胃排空，使血糖上升幅度變得平穩，降低大腦受到血糖刺激後的暴衝反應。可選擇無糖優格、水煮蛋、無糖豆漿或少量堅果（5-8顆）。

2.搭配解膩型飲品，不是奶茶

搭配能解膩的飲品，例如無糖綠茶或烏龍茶。這類飲品含有茶多酚與兒茶素，有助降低油膩感，減少再吃下一顆的慾望。相反地，若搭配含糖奶茶，熱量可能上看7百至9百大卡，加重身體負擔。

3.加一份高纖小食，阻斷大腦想再吃的訊號

補充一份高纖食物，能迅速補回飽足訊號，避免大腦誤以為仍需進食。可選擇無糖燕麥、生菜沙拉、裸麥吐司一片，或毛豆一小份等。纖維能穩定血糖並延長飽足感，抑制甜食慾望。

4.吃甜甜圈後10–15分鐘輕活動

在吃完甜甜圈後進行10–15分鐘的輕活動，如散步、簡單整理或伸展，可以協助消耗糖分、減少脂肪囤積。研究顯示，飯後短時間輕走能有效降低糖分轉化為脂肪的比例，比事後喝茶更具效果。

