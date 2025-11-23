健康網》代謝性脂肪肝只能靠藥治？ 研究授5招修復肝臟助逆轉

內分泌新陳代謝專科醫師蔡明劼說，據文獻指出，日常採用地中海型飲食有助控制熱量、改善胰島素阻抗，減少肝臟脂肪來源；示意圖。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕脂肪肝是我國僅次於B、C型肝炎的肝病，根據近年癌症登記資料顯示，逾2成肝癌也與脂肪性肝炎有關。對此，內分泌新陳代謝專科醫師蔡明劼說明，脂肪肝不是肝臟自己變出脂肪，而是身體代謝系統出問題。國外多項研究也指出，想要改善脂肪肝，應尋求體重、飲食、運動、戒酒與生活習慣的改變，才能真正調整代謝、修復肝臟，遠離疾病威脅。

蔡明劼於臉書專頁「蔡明劼醫師 健康。瘦身」發文表示，講到改善代謝性脂肪肝（MASLD），現在最夯的瘦瘦針可幫助改善。但脂肪肝一定要用藥嗎？據頂尖醫學期刊《JAMA》最新重磅文獻指出，非藥物治療仍是治療脂肪肝最核心的方法。至於治療重點，也從來都不是針對肝，而是調整整體生活型態，建議內容包括以下5大項：

請繼續往下閱讀...

●體重下降是關鍵：各研究非常一致，減重5%肝脂肪明顯下降，減重7–10%肝臟發炎（MASH）改善、甚至開始修復肝纖維化。換句話說，減重是逆轉脂肪肝唯一已被證實的強效法；慢慢讓自己減下來，肝臟就會跟著變健康。

●飲食：不是吃什麼神奇食物，而是減少身體負擔。文獻建議採用地中海型飲食，多吃蔬菜、水果、全穀物；好油（如橄欖油）取代壞油；多吃魚、豆類；少吃加工食品、甜食、含糖飲料；限制飽和脂肪攝取（如紅肉）；有助控制熱量、改善胰島素阻抗，減少肝臟的脂肪來源。

●運動：不一定要操到爆，但一定要動。歐洲肝臟學會建議每週至少150分鐘中等強度身體活動，如快走、騎腳踏車、游泳、跳舞、重訓、彈力帶訓練等；只要做到這個活動量，就可以讓肝臟脂肪下降。另，重訓／阻力訓練也非常重要，因為它能提升胰島素敏感度，也是治療脂肪肝很重要的部分。

●酒精：能少就少，最好戒除，MASLD的診斷本來就提到酒不能喝太多，簡單來說，酒精會惡化脂肪肝，所以越少越好；且注意不是只有烈酒，啤酒、紅酒一樣會造成脂肪堆積。

●睡眠、壓力、抽菸：別忽略這些代謝殺手，文獻提到常被忽略的風險：睡眠太少、作息混亂；長期壓力；抽菸；久坐生活；熬夜等，這些都會惡化胰島素阻抗，也會讓脂肪肝更嚴重。

蔡明劼強調，肝臟是沉默的器官，它不會喊痛，但它會默默承受。但只要你願意改變生活與飲食，它就可以慢慢修復。日常飲食多一份青菜、少一杯飲料、提早半小時睡覺，別忽視些看似微小的改變，其實都有助拯救你的肝臟。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法