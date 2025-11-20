自由電子報
健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

流感疫苗白打？H3N2「K分支」擁7處基因變異 專家揭最新保護力數據

2025/11/20 16:53

美國流感疫苗接種率近期出現下滑，專家憂心H3N2新變異株「K分支」恐引發嚴重流感季。（美聯社資料照）

美國流感疫苗接種率近期出現下滑，專家憂心H3N2新變異株「K分支」恐引發嚴重流感季。（美聯社資料照）

〔編譯陳成良／綜合報導〕根據美國有線電視新聞網（CNN）報導，美國可能即將面臨連續第二個嚴重的流感季，其元凶是一種名為「K分支」（subclade K）的H3N2流感變異株。該病毒株已在英國、加拿大和日本引發早期病例激增，加上今年美國流感疫苗接種率下滑，專家憂心隨著假期旅遊潮到來，疫情恐進一步惡化。

去年冬天的流感季異常嚴峻，美國兒童流感死亡人數至少達280人，創下2004年有紀錄以來新高。如今新變異株加入戰局，讓專家擔憂歷史可能重演。

CDC數據顯示，本季檢出的流感病毒多為A型H3N2，其中半數屬於「K分支」。這是一種在南半球夏季造成嚴重疫情的變異株。世界衛生組織（WHO）流感生態研究中心主任韋比（Richard Webby）指出，當初選定本季疫苗病毒株時，K分支尚未成為主流，因此疫苗涵蓋的是其「近親」。

英國衛生安全局（UKHSA）分析發現，K分支在病毒關鍵片段上有7處基因變異，改變了病毒形狀，使人體免疫系統較難辨識。密西根大學傳染病學專家勞林（Adam Lauring）解釋，這正是免疫系統鎖定目標與疫苗設計的關鍵部位。

疫苗仍有效 兒童住院風險降75%

儘管病毒發生變異，但好消息是現有疫苗仍具保護力。英國早期數據顯示，接種流感疫苗能將兒童因流感急診或住院的風險降低近75%；對成人（含65歲以上）的保護力雖較低，仍有約30%至40%。專家強調，雖然K分支預計將主導本季疫情，但並非唯一流行的病毒株，且「有保護總比沒保護好」。

然而，美國今年的流感疫苗接種率卻出現下滑。數據顯示，8月至10月底的藥局接種量比去年同期減少了200多萬劑。專家認為，公眾對疫苗的懷疑論可能是原因之一。與此同時，廢水監測數據已亮起紅燈，史丹佛大學主導的WastewaterSCAN網絡發現，11月檢測出A型流感陽性的樣本比例已從10月的18%飆升至40%，顯示病毒正在社區中快速傳播。

