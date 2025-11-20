耳鼻喉科改名耳鼻喉頭頸外科 石崇良：對民眾無影響

衛福部長石崇良說，「耳鼻喉科」改名為「耳鼻喉頭頸外科」，對民眾不會有任何影響。（記者林志怡攝）

〔記者林志怡／台北報導〕衛福部將修法將「耳鼻喉科」改名為「耳鼻喉頭頸外科」，民眾擔憂未來是否沒辦法再耳鼻喉科診所看感冒等，對此衛福部長石崇良強調，這次正名是為了配合國際趨勢與配合此一科別的訓練內容，對民眾不會有任何影響。

衛福部近日預告修正「專科醫師分科及甄審辦法」草案，擬將原屬於次專科的感染科與重症醫學科改為部定專科，另也調整「耳鼻喉科」名稱為「耳鼻喉頭頸外科」，但也讓民眾擔憂，改名後是否也會影響看診的疾病範圍、未來感冒是否不能在「耳鼻喉頭頸外科」看診。



不過，其實台灣耳鼻喉科醫學會已於2018年更名為台灣耳鼻喉頭頸外科醫學會，石崇良解釋，這次更名也是由醫學會主動提出，目前全球趨勢與此一科別的實際訓練內容，都不會僅限於耳、鼻、喉等3個部位，而是整體頭頸部的外科訓練，這次正名對民眾不會有任何權益的影響。

石崇良也提到，相關科別更名過程中，為簡政便民，各醫療院所不需要更換招牌，醫師也不需要更換證件、證書，待下次有更新時替換即可。

