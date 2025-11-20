自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 新聞現時批 > 醫政健保

耳鼻喉科改名耳鼻喉頭頸外科 石崇良：對民眾無影響

2025/11/20 16:47

衛福部長石崇良說，「耳鼻喉科」改名為「耳鼻喉頭頸外科」，對民眾不會有任何影響。（記者林志怡攝）

衛福部長石崇良說，「耳鼻喉科」改名為「耳鼻喉頭頸外科」，對民眾不會有任何影響。（記者林志怡攝）

〔記者林志怡／台北報導〕衛福部將修法將「耳鼻喉科」改名為「耳鼻喉頭頸外科」，民眾擔憂未來是否沒辦法再耳鼻喉科診所看感冒等，對此衛福部長石崇良強調，這次正名是為了配合國際趨勢與配合此一科別的訓練內容，對民眾不會有任何影響。

衛福部近日預告修正「專科醫師分科及甄審辦法」草案，擬將原屬於次專科的感染科與重症醫學科改為部定專科，另也調整「耳鼻喉科」名稱為「耳鼻喉頭頸外科」，但也讓民眾擔憂，改名後是否也會影響看診的疾病範圍、未來感冒是否不能在「耳鼻喉頭頸外科」看診。

不過，其實台灣耳鼻喉科醫學會已於2018年更名為台灣耳鼻喉頭頸外科醫學會，石崇良解釋，這次更名也是由醫學會主動提出，目前全球趨勢與此一科別的實際訓練內容，都不會僅限於耳、鼻、喉等3個部位，而是整體頭頸部的外科訓練，這次正名對民眾不會有任何權益的影響。

石崇良也提到，相關科別更名過程中，為簡政便民，各醫療院所不需要更換招牌，醫師也不需要更換證件、證書，待下次有更新時替換即可。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中