健康 > 杏林動態

照顧中高齡鄉親 苗縣三義慈濟中醫院新增耳鼻喉科門診

2025/11/20 17:05

苗栗縣三義慈濟中醫院，20日起新增耳鼻喉門診，提供相關檢查。（三義慈濟中醫院提供）

苗栗縣三義慈濟中醫院，20日起新增耳鼻喉門診，提供相關檢查。（三義慈濟中醫院提供）

〔記者張勳騰／苗栗報導〕苗栗縣三義慈濟中醫醫院今（20）日新增耳鼻喉科門診，由台中慈濟醫院耳鼻喉部醫師李致宇每週四上午駐診，同時提供聽力評估、口腔篩檢等服務，進一步強化社區醫療量能，讓三義鄉親在地即可獲得相關專科照護。院方表示，將持續爭取相關科別團隊加入，逐步完善區域整合式醫療照護網絡

李致宇指出，三義慈濟中醫醫院門診配備齊全，除具備一般耳鼻喉科診察設備，還設置內視鏡、顯微鏡、超音波等精密儀器，並有專業技術員協助操作，可提供更進階的檢查與治療。若遇到需進一步醫療處置的個案，台中慈濟醫院團隊可立即無縫接軌，提供最即時、完整的後續照護。

三義慈濟中醫醫院長葉家舟表示，醫院引進西醫科別，皆以世界衛生組織（WHO）推動的「長者健康整合式功能評估（ICOPE）」六大面向為核心，包括視力、聽力、活動力等項目。目前已陸續設有復健科、眼科與耳鼻喉科，希望讓長輩在身體功能出現變化時能及時發現、及早介入。

葉家舟指出，三義地區人口以中高齡為主，來院鄉親有8成年齡在45歲以上。中醫醫院設立以來，便以成為「社區健康守護者」為目標，醫院將持續爭取相關科別團隊加入，逐步完善區域整合式醫療照護網絡，讓三義及周邊鄉親，不必長途奔波，也能獲得專業、安全且貼心的醫療服務。

苗栗縣三義慈濟中醫院，20日起新增耳鼻喉門診。（三義慈濟中醫院提供）

苗栗縣三義慈濟中醫院，20日起新增耳鼻喉門診。（三義慈濟中醫院提供）

