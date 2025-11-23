健康網》腸漏症腹瀉、過敏又疲倦 5大營養素打造腸道防護罩

營養師王證瑋指出，堅果中所含的鋅能維持腸上皮細胞的完整性，避免物質外漏、強化細胞，攝取有助改善腸漏症的不適症狀；示意圖。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕覺得吃完東西容易脹氣、過敏、疲倦、甚至皮膚變差？當心腸道可能在「漏水」！營養師王證瑋指出，腸漏症（Leaky Gut）是腸道黏膜受損，導致毒素與未消化物質滲入血液、引發慢性發炎的狀況。日常可透過膠原胜肽修復結構、鋅與麩醯胺酸強化細胞、穀胱甘肽抗氧化排毒、益生菌重建生態，腸道就能重新「密封」，氣色、免疫力與能量也會慢慢回復。

王證瑋於臉書專頁「營養小當家_阿罐營養師」發文指出，腸道健康就像人體防火牆，破洞會讓全身失衡；想讓腸道恢復防禦力，須從修復營養開始。修復腸黏膜的營養素，包括以下5大項：

●膠原胜肽：修補細胞結構的建材，富含甘胺酸與脯胺酸，是腸上皮修復的重要原料。水解型膠原胜肽吸收率高，能加速黏膜再生；建議搭配維生素C一起補充，促進合成效率。

●鋅：緊密連結的守門員。鋅能維持腸上皮細胞的完整性，避免物質外漏。缺鋅者容易出現腹瀉與腸道通透性上升，富含來源包括：牡蠣、南瓜籽、堅果、全穀類。

●穀胱甘肽：抗氧化與排毒防線，也是人體內主要抗氧化劑，可減少腸道自由基與發炎反應；同時支持肝臟解毒功能，減少毒素對腸壁的刺激；可藉由NAC（N-乙醯半胱氨酸）或含硫食物提升體內生成。

●L-麩醯胺酸（Glutamine）：腸細胞的能量燃料。腸道上皮細胞最喜歡的能量來源，有助維持細胞修復速度。研究顯示，補充麩醯胺酸可減少腸黏膜通透性；適合在壓力大、手術後或慢性發炎時補充。

●益生菌：重建腸道生態的守護軍團。好菌能抑制壞菌、減少發炎、促進腸壁修復，特別是乳酸菌、比菲德氏菌株對腸黏膜屏障維護效果佳；建議可搭配益生元（膳食纖維）一起食用，效果更穩定。

王證瑋提醒，腸漏症飲食應避免高糖、酒精、油炸等刺激性食物，以免腸黏膜被破壞。另，均衡飲食+足夠水分也是讓腸道「重建工地」能順利開工的基礎。若長期腹瀉、過敏或慢性疲勞，則建議應諮詢營養師或醫師進行腸道健康評估。

