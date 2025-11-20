8旬翁腎衰竭住進加護病房 A+藥師即時偵測用藥風險

奇美醫院藥劑部自主研發「A+藥師」臨床智慧輔助系統，協助藥師即時發現、主動偵測潛在的用藥風險。（記者劉婉君攝）

〔記者劉婉君／台南報導〕台南市一名80歲老翁，因嚴重感染導致腎功能惡化，住進加護病房，因感染控制需使用高劑量抗生素，若劑量未及時調整，極可能在體內蓄積，導致藥物中毒。經「A+藥師」臨床智慧輔助系統即時偵測用藥風險，在醫療團隊持續照護下，目前已轉入普通病房，持續康復中。

隨著AI人工智慧在醫療領域的應用日益成熟，奇美醫院藥劑部自主研發結合AI與臨床決策支持的「A+藥師」臨床智慧輔助系統，不僅能協助藥師在繁忙的病房中即時發現、主動偵測潛在的用藥風險，如劑量過高、交互作用或不當用藥等問題，並自動生成藥師建議報告。

奇美醫院藥劑部小組長李美娟表示，過去藥師每天需花費大量時間比對複雜的檢驗值與藥物紀錄，A+藥師上線後，藥師平均用藥評估時間從每位病人約10分鐘大幅縮短至6至7分鐘，照護病人數提升33%，大幅減輕藥師負擔，更讓病人用藥安全再升級。

李美娟強調，A+藥師不是取代藥師，而是讓藥師更有力量的夥伴，目前已率先在加護病房與高風險病房使用，並逐步擴展至全院，未來將結合化療藥物審核等更多AI模組，打造智慧醫療與專業藥師並行的新時代。

