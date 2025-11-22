自由電子報
健康 > 抗老養生 > 中醫藥

健康網》小雪來了！中醫提醒保暖：早餐零冰飲

2025/11/22 09:25

中醫師王大元建議，在上午最好喝熱飲，避免冰飲；示意圖。（圖取自freepik）

中醫師王大元建議，在上午最好喝熱飲，避免冰飲；示意圖。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕小雪在今日（11月22日）到來，王大元在臉書粉專「元氣中醫師 王大元」說明，中醫認為小雪之後「陽氣入藏」，身體進入冬季保暖、蓄積能量的模式。這時候若稍不注意，很容易出現手腳冰冷、腰膝痠軟、疲倦想睡，或早晚溫差引發的小過敏。

小雪的生活模式

王大元建議，早睡一點，睡晚一點，讓身體存「冬季能量」，晚上11點前入睡、太陽升起再起床，是最好的養生方式。冬天也是腎經運行的季節，「早睡晚起」能充足腎氣，精神也會跟著變好。

早餐儘量要熱，越簡單越好，熱粥、熱豆漿、薑茶，都是好選擇（胃食道逆流者不適合上述方式）。相反的，請避開生菜沙拉、冰咖啡、冷飲或冰牛奶，免得才剛醒來，陽氣就消失殆盡。

王大元提醒，把腳暖好，身體就不容易冷。足浴是小雪時節推薦的養生方式，可選用迷迭香、陳花椒、桂枝、肉桂、艾葉、老薑等藥材來暖暖身子，水溫約攝氏38–42度，泡 10–15 分鐘，腳暖、身暖、心也暖。

小雪節氣到來，中醫師王大元提醒，保暖為首要之務，且減少冰的飲食。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自freepik）

小雪節氣到來，中醫師王大元提醒，保暖為首要之務，且減少冰的飲食。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自freepik）

