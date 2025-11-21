健康網》早期白髮逆轉有解方！ 研究揭擺脫壓力最關鍵

科博特診所院長劉博仁指出，根據國外研究，冥想等方式有助減少壓力，讓髮絲重新產生色素，可說是逆轉早期白髮的最大關鍵；情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕白髮不只是老年人的專利，遺傳、生活習慣、飲食攝取與疾病等，也可能導致白髮出現。科博特診所院長劉博仁指出，根據國外研究，早期白髮並非不可逆，日常除須注意營養充足、採取抗氧化飲食、適度陽光與頭皮血液循環、改善甲狀腺與發炎狀態外，減少壓力也能讓交感神經壓力解除，髮絲重新產生色素，可說是逆轉白髮的最大關鍵。

劉博仁於臉書粉專「劉博仁營養功能醫學專家」發文表示，白髮形成是因毛囊中的黑色素細胞變少、變弱或耗竭，至於提早出現的原因，則包括：基因遺傳、自然老化、氧化壓力、生活壓力、營養不足、甲狀腺問題等，其中又以生活壓力導致交感神經釋放去甲腎上腺素，造成黑色素幹細胞大量分化→快速耗竭→提早變白，影響最為重大。

劉博仁並說明，據2024年國際皮膚科權威期刊（J Invest Dermatol）最新綜論指出，白髮有早期可逆期與晚期不可逆期的差別。也就是說，當毛囊隆起區（bulge）裡的黑色素幹細胞還在，只是功能變弱時，白髮是有機會重新長出黑色的；只有當幹細胞完全耗光時，才是真的不可逆。

至於有哪些習慣可以延後甚至「逆轉」白髮？劉博仁說，結合臨床與最新科研，以下5點是最具科學證據的做法：

●壓力減少最關鍵：有研究發現，交感神經壓力解除後，髮絲可以重新產生色素。建議減壓方式，包括：深呼吸、冥想、散步、善待自己、規律運動等，這些都是真實有效而非口號。

●補足營養、避免缺乏：尤其是B12、鐵、銅、葉酸、維生素D、Omega-3、抗氧化物（如維C、維E、NAC、OPC、穀胱甘肽）等，特別重要。

●抗氧化飲食：多吃蔬菜、水果、多酚（如綠茶、莓果）；少吃糖、油炸加工食品。

●適度陽光與頭皮血液循環：良好循環有助微環境健康。

●改善甲狀腺與發炎狀態：調整後，白髮增長速度常會明顯減慢。

劉博仁強調，壓力會讓頭髮變白，放鬆也可能返黑。我們無法完全控制基因，但白髮並非不可逆的命運，日常控制睡眠、心情、營養、壓力、生活方式，均有助逆轉白髮形成。

