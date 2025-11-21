自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 抗老養生 > 皮膚醫美

健康網》早期白髮逆轉有解方！ 研究揭擺脫壓力最關鍵

2025/11/21 15:13

科博特診所院長劉博仁指出，根據國外研究，冥想等方式有助減少壓力，讓髮絲重新產生色素，可說是逆轉早期白髮的最大關鍵；情境照。（圖取自freepik）

科博特診所院長劉博仁指出，根據國外研究，冥想等方式有助減少壓力，讓髮絲重新產生色素，可說是逆轉早期白髮的最大關鍵；情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕白髮不只是老年人的專利，遺傳、生活習慣、飲食攝取與疾病等，也可能導致白髮出現。科博特診所院長劉博仁指出，根據國外研究，早期白髮並非不可逆，日常除須注意營養充足、採取抗氧化飲食、適度陽光與頭皮血液循環、改善甲狀腺與發炎狀態外，減少壓力也能讓交感神經壓力解除，髮絲重新產生色素，可說是逆轉白髮的最大關鍵。

劉博仁於臉書粉專「劉博仁營養功能醫學專家」發文表示，白髮形成是因毛囊中的黑色素細胞變少、變弱或耗竭，至於提早出現的原因，則包括：基因遺傳、自然老化、氧化壓力、生活壓力、營養不足、甲狀腺問題等，其中又以生活壓力導致交感神經釋放去甲腎上腺素，造成黑色素幹細胞大量分化→快速耗竭→提早變白，影響最為重大。

劉博仁並說明，據2024年國際皮膚科權威期刊（J Invest Dermatol）最新綜論指出，白髮有早期可逆期與晚期不可逆期的差別。也就是說，當毛囊隆起區（bulge）裡的黑色素幹細胞還在，只是功能變弱時，白髮是有機會重新長出黑色的；只有當幹細胞完全耗光時，才是真的不可逆。

至於有哪些習慣可以延後甚至「逆轉」白髮？劉博仁說，結合臨床與最新科研，以下5點是最具科學證據的做法：

壓力減少最關鍵：有研究發現，交感神經壓力解除後，髮絲可以重新產生色素。建議減壓方式，包括：深呼吸、冥想、散步、善待自己、規律運動等，這些都是真實有效而非口號。

補足營養、避免缺乏：尤其是B12、鐵、銅、葉酸、維生素D、Omega-3、抗氧化物（如維C、維E、NAC、OPC、穀胱甘肽）等，特別重要。

抗氧化飲食：多吃蔬菜、水果、多酚（如綠茶、莓果）；少吃糖、油炸加工食品。

適度陽光與頭皮血液循環：良好循環有助微環境健康。

改善甲狀腺與發炎狀態：調整後，白髮增長速度常會明顯減慢。

劉博仁強調，壓力會讓頭髮變白，放鬆也可能返黑。我們無法完全控制基因，但白髮並非不可逆的命運，日常控制睡眠、心情、營養、壓力、生活方式，均有助逆轉白髮形成。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中