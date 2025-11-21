自由電子報
健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

健康網》血管內皮發炎是堵塞血管「起火點」 醫教3招修復血管

2025/11/21 11:12

專家提醒，精製澱粉會讓人體產生胰島素阻抗，進一步提高三酸甘油酯，讓血管發炎更嚴重；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕傳統觀念認為，吃油會堵塞血管，然而，新北市三樹金鶯診所體重管理主治醫師蕭捷健指出，別再誤會油，真正的元凶是餐桌上的精製澱粉，當民眾攝取白麵包、珍珠奶茶、饅頭時，造成血管內皮瞬間發炎，讓壞膽固醇（LDL）有機會附著上去，引發後續心血管疾病風險。

血管內皮受損，才是真正的堵塞血管「起火點」！蕭捷健在臉書專頁「減重醫師 蕭捷健」上比喻，我們的血管內壁就是「不沾鍋塗層」，像血管的保護膜，讓血流絲滑柔順，一旦民眾攝取精製澱粉和糖，包括：白麵包、珍珠奶茶，與饅頭等，它們進到血管裡，瞬間變成「菜瓜布」，開始刮傷血管的保護膜，血管內皮瞬間發炎、變得粗糙，血管經過「菜瓜布」刷過10年，到處是刮痕，讓壞膽固醇（LDL）有機會卡上去。

他說明，統合分析研究指出，精製澱粉會讓人體產生胰島素阻抗，進一步提高三酸甘油酯，讓血管發炎更嚴重、內皮更脆弱。天然飽和脂肪，如豬油、奶油，適量可以，但是超過不好，而精製澱粉和糖穿著低脂「無害外衣」，卻造成血管不健康的風險。

修復血管塗層

蕭捷健建議民眾，日常不妨從以下3做法維護血管健康：

●特級初榨橄欖油、酪梨油

它們能強力抗發炎，直接去塗抹、修復那些被澱粉刮傷的內皮。煮飯時，不妨避開大豆油改用橄欖油，有幫血管「刷保護漆」的效果。

●深海魚油

深海魚油（Omega-3）是最強的「消防隊」。它一進去，專門鎮靜、減少血管發炎。

●吃碳水化合物（澱粉）看時間

壞的時機

當民眾休息時，還狂吃精製澱粉，這個行為如同「把汽油倒在客廳」，會引起身體發炎反應。

好的時機

如果你在運動前後吃精製澱粉，它就像你「把汽油精準地注入跑車的油箱裡」，它會讓你的肌肉修復、成長，血糖也相對穩定。

蕭捷健總結，別以高溫烹調初榨橄欖油，這會親製造反式脂肪，別再害怕適量的天然飽和脂肪，運用好油就在修復血管塗層。

