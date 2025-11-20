自由電子報
健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

睡覺也能洗腎！ 43歲女改腹膜透析 生活重開機

2025/11/20 16:00

一般洗腎患者透過血液透析，每週到醫療院所進行3次，無形中對患者造成生活負擔。（彰化醫院提供）

一般洗腎患者透過血液透析，每週到醫療院所進行3次，無形中對患者造成生活負擔。（彰化醫院提供）

〔記者陳冠備／彰化報導〕「醒來就洗好腎，時間不會被吃掉！」43歲的黃女在3個月前，因劇烈頭暈就醫，才知道自己已是末期腎臟病，必須立即洗腎。她原本以為人生從此得頻繁進出醫院，但改用「腹膜透析」後，每晚利用睡眠時間治療，白天依舊正常上班，生活節奏幾乎不受影響。

衛福部彰化醫院副院長陳殷正指出，一般洗腎患者透過血液透析，每週到醫療院所3次，使用機器交換毒素和水分，另一種洗腎方式是腹膜透析，患者可自行在家操作。透過導管將透析液注入腹腔替代腎臟進行代謝，再將藥水引流出來，由於一般人擔心自己操作出錯，採用比例較低，但腹膜透析能自行安排時間，尤其適合需兼顧家庭與工作的壯年族群，近年越來越多人採用。

黃小姐回憶，發病前1年就已常感頭暈、疲倦、噁心，雖曾被醫師警告腎功能不佳，但因工作繁忙，加上童年曾罹骨癌，對病痛抱持「能撐就撐」的心態，未持續追蹤，直至暈到無法站立才就醫。

彰化醫院腎臟科醫師黃耀宣指出，黃女到院時貧血嚴重，腎絲球過濾率（GFR）僅剩2.3（正常值90-120），肌酸酐更高達17.9 mg/dL（正常值小於1），確診為尿毒症，經緊急血液透析才穩定病情。她無糖尿病等典型風險因子，壯年發病原因難定，推測與早年骨癌治療史有關。

「發生了就接受，怨天尤人沒有用」黃小姐如此說，她也表示，原本一週3次到醫院，時間都被綁死，自從改為腹膜透析，現在只要在睡前接上機器，早上醒來就完成洗腎，不會浪費時間也不會干擾生活，一個月回診1次就好，生活自主權又回到了自己手中。

黃耀宣醫師說，腹膜透析需先植入導管，目前有微創「床邊植管」技術，於門診即可完成，傷口小且導管隱蔽。他提醒，民眾若出現長期疲倦、水腫、泡泡尿等症狀，應及早就醫檢查。腹膜透析與血液透析均屬健保給付，為患者提供更彈性的治療選擇。

