健康 > 新聞現時批 > 新知傳真

新結核病療法有望提高治癒率 並將治療時間縮短數月

2025/11/20 15:30

1項實驗結果顯示，基於索非奎林的療法有望提高結核病治癒率，並將治療時間縮短數月。圖為結核病示意圖。（擷自freepik）

〔編譯謝宜哲／綜合報導〕世界衛生組織在上週發布的年度結核病報告中指出，結核病仍然是全球主要公共衛生問題，也是導致死亡的首要傳染病原因。近期1項實驗結果顯示，1項新結核病療法有望提高治癒率，並將治療時間縮短數月。

根據《衛報》（The Guardian）報導，結核病聯盟（TB Alliance）研究人員19日在丹麥首都哥本哈根舉行的國際肺臟健康聯盟會議上表示，1種名為索非奎林（Sorfequiline）的新型抗生素對結核病的療效優於現有療法，且具備相當安全性。

該實驗在南非、菲律賓、喬治亞、坦尚尼亞和烏干達的22個地點進行，共有309名受試者，並採用不同索非奎林劑量方案。所有參與者都是「藥物敏感性」結核病患者，這意味著標準藥物組合可以安全治療他們。研究人員認為，即使是對標準治療有抗藥性的結核病患者，索非奎林也可提供其幫助。

結核病聯盟副主席博蒙特（Maria Beumont）博士表示，實驗表明任何結核病檢測結果呈陽性的人，都可以使用基於索非奎林的治療方案。博蒙特說「我可以在了解你具體情況同時，直接給你開藥。我不需要確定你是否對藥物敏感，也不需要確認你採用哪種治療方案。」

目前結核病快速診斷檢測的普及程度參差不齊。在某些地方，醫生可能需要花費數天甚至數週的時間，才能讓實驗室確定患者的結核病類型，之後才能開始治療。而此實驗省略繁瑣步驟，加快提供治療速度。

10年前藥性結核病患者需要接受長達18個月或更久的艱苦治療，期間需要多次注射和住院，而治癒率僅為50%左右。目前於2019年推出的黃金標準療法，可在6個月內成功治癒90%的患者。研究人員認為，使用索非奎林能夠進一步改善治療時間與效果。

國際抗結核病和肺病聯盟首席科學官韋倫（Kavindhran Velen）博士表示，更快速、更有效的結核病治療可以帶來明顯的益處，提高患者的治療完成率，並縮短傳染期。

