自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 傷病癌症 > 疫病疫苗

勝傳統疫苗！輝瑞mRNA流感疫苗三期數據曝光 效力提升3成

2025/11/20 15:15

輝瑞（Pfizer）藥廠的mRNA流感疫苗在第三期臨床試驗中告捷，效力優於傳統疫苗。（路透資料照）

輝瑞（Pfizer）藥廠的mRNA流感疫苗在第三期臨床試驗中告捷，效力優於傳統疫苗。（路透資料照）

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國全國廣播公司新聞網（NBC News）報導，發表於權威期刊《新英格蘭醫學期刊》的最新結果顯示，輝瑞（Pfizer）研發的mRNA流感疫苗在第三期臨床試驗中，效力優於目前的標準流感疫苗。這項技術與輝瑞的新冠疫苗相同，專家長期以來將流感視為mRNA技術的下一個關鍵應用領域。

這項由輝瑞資助的試驗，將其mRNA疫苗與美國廣泛使用的傳統疫苗「Fluzone」進行比較。在超過1.8萬名受試者中，結果顯示輝瑞疫苗將類流感疾病減少了34.5%。幾乎所有感染都由常見的A型流感病毒株（H3N2和H1N1）引起，該疫苗對B型流感病毒株也具有保護力。

范德比大學醫學中心專家克里奇（Buddy Creech）指出，這款疫苗可能是「遊戲規則改變者」。傳統流感疫苗需提前6至8個月選定病毒株，常因預測失準導致效力打折；相較之下，mRNA疫苗生產速度快，能更晚做出決定，從而更精準地對抗當季流行的病毒株。

免疫反應較強 副作用也較明顯

試驗也發現，mRNA疫苗的副作用（如手臂疼痛、疲勞）比傳統疫苗更常見，約5.6%的接種者發燒，高於傳統疫苗組的1.7%，但多屬輕微且在1至2天內消退。克里奇解釋，這就像「為比賽訓練」，些微的不適代表身體正在產生更強的免疫反應。

儘管科學數據亮眼，貝勒醫學院專家霍茲（Peter Hotez）擔憂，目前的政治氛圍可能讓批准之路面臨挑戰。現任衛生部長小羅勃甘迺迪（Robert F. Kennedy Jr.）是知名的反疫苗人士，曾稱mRNA新冠疫苗是「史上最致命疫苗」，衛生部甚至在8月取消了近5億美元的mRNA研究經費。

莫德納（Moderna）也在開發同類疫苗，其試驗顯示效力比傳統疫苗高約27%，並計畫在明（2026）年1月申請批准。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中