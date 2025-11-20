勝傳統疫苗！輝瑞mRNA流感疫苗三期數據曝光 效力提升3成

輝瑞（Pfizer）藥廠的mRNA流感疫苗在第三期臨床試驗中告捷，效力優於傳統疫苗。（路透資料照）

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國全國廣播公司新聞網（NBC News）報導，發表於權威期刊《新英格蘭醫學期刊》的最新結果顯示，輝瑞（Pfizer）研發的mRNA流感疫苗在第三期臨床試驗中，效力優於目前的標準流感疫苗。這項技術與輝瑞的新冠疫苗相同，專家長期以來將流感視為mRNA技術的下一個關鍵應用領域。

這項由輝瑞資助的試驗，將其mRNA疫苗與美國廣泛使用的傳統疫苗「Fluzone」進行比較。在超過1.8萬名受試者中，結果顯示輝瑞疫苗將類流感疾病減少了34.5%。幾乎所有感染都由常見的A型流感病毒株（H3N2和H1N1）引起，該疫苗對B型流感病毒株也具有保護力。

范德比大學醫學中心專家克里奇（Buddy Creech）指出，這款疫苗可能是「遊戲規則改變者」。傳統流感疫苗需提前6至8個月選定病毒株，常因預測失準導致效力打折；相較之下，mRNA疫苗生產速度快，能更晚做出決定，從而更精準地對抗當季流行的病毒株。

免疫反應較強 副作用也較明顯

試驗也發現，mRNA疫苗的副作用（如手臂疼痛、疲勞）比傳統疫苗更常見，約5.6%的接種者發燒，高於傳統疫苗組的1.7%，但多屬輕微且在1至2天內消退。克里奇解釋，這就像「為比賽訓練」，些微的不適代表身體正在產生更強的免疫反應。

儘管科學數據亮眼，貝勒醫學院專家霍茲（Peter Hotez）擔憂，目前的政治氛圍可能讓批准之路面臨挑戰。現任衛生部長小羅勃甘迺迪（Robert F. Kennedy Jr.）是知名的反疫苗人士，曾稱mRNA新冠疫苗是「史上最致命疫苗」，衛生部甚至在8月取消了近5億美元的mRNA研究經費。

莫德納（Moderna）也在開發同類疫苗，其試驗顯示效力比傳統疫苗高約27%，並計畫在明（2026）年1月申請批准。

