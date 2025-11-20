自由電子報
健康 > 新聞現時批 > 即時新聞

「減重神針」猛健樂「瘦很快、復胖也快」 醫：須同步調整飲食和運動習慣

2025/11/20 14:48

號稱「減重神針」猛健樂（Mounjaro）近來在減重族間爆紅，圖為示意圖。（高醫岡山醫院提供）

號稱「減重神針」猛健樂（Mounjaro）近來在減重族間爆紅，圖為示意圖。（高醫岡山醫院提供）

〔記者蘇福男／高雄報導〕「減重神針」猛健樂（Mounjaro）近來爆紅，被視為快速瘦身法寶，醫師提醒，猛健樂雖能在短期內大幅減重，但臨床已陸續出現「瘦很快、復胖也快」的案例，患者若未同步調整飲食與運動習慣，停藥後復胖機率仍偏高。

高醫岡山醫院內分泌新陳代謝內科主任李美月表示，1名36歲輕熟女BMI31屬於肥胖等級，經評估後每週注射猛健樂針劑，並搭配飲食控制與輕度運動，3個月內體重從85公斤降至68公斤，整整瘦了17公斤，效果明顯；但停針4個月後回診，體重竟回升至79公斤，研判主因是停藥後食慾恢復，加上減重過程中肌肉量流失、基礎代謝率下降，導致難以維持瘦身成果。

另1名42歲陳先生有糖尿病病史，以每週10mg的劑量施打猛健樂控糖兼減重，1年後從92公斤降至70公斤，但因體重下降後運動量減少，飲食習慣也未跟著調整，停藥3個月後體重即反彈至80公斤。

李美月指出，研究顯示，使用猛健樂平均可減去原體重約15至22％，但其中約4分之1來自肌肉流失，更有約6成患者在停藥1年內體重回升，「如果瘦下來後仍維持原本生活型態，很可能又回到原本體重，甚至復胖更快。」

她說明，猛健樂屬雙重作用腸泌素類藥物（GIP/GLP-1受體促效劑），原本用於治療第二型糖尿病，適用對象為BMI大於30，或BMI大於27且合併糖尿病、高血壓、睡眠呼吸中止症等共病患者，可延緩胃排空、抑制食慾並改善胰島素阻抗；但若曾有甲狀腺髓質癌、胰臟炎病史、嚴重腎功能不全，以及孕婦與哺乳者，則不建議使用。

近來傳出有民眾透過網購自行購買針劑施打，李美月提醒，原廠建議藥品開封後30天為保存期限，藥品的安定性很重要，會影響到療效性及安全性，因網購貨源不明，藥品真偽及運送、保存條件皆難以掌握，風險極高。

李美月建議患者務必就醫諮詢，由醫師依個人情況漸進調整劑量，以減少噁心、嘔吐、便秘、低血糖與膽囊疾病等副作用，並避免脫水、營養不良等嚴重後果，「猛健樂是醫療工具，不是萬能瘦身神針。」李美月強調，療程中及停藥後，應規律進行阻力訓練、每日攝取足夠蛋白質，減少肌肉流失，同時建立穩定的飲食與睡眠習慣，在醫師評估下逐步減量停藥，才能多管齊下，真正維持減重成果。

