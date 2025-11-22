健康網》外食怎麼吃不踩雷？ 麵店點餐4撇步 營養均衡不爆油

耳鼻喉科/功能醫學醫師許嘉珊分享，麵店點餐時，應留意挑選優質蛋白質，豆腐、豆干類等小菜，均是好選擇；示意圖。（圖取自photoAC）

〔健康頻道／綜合報導〕依賴外食的你，是否總是傷腦筋不知吃什麼飲食才均衡？耳鼻喉科/功能醫學醫師許嘉珊分享，以麵店點餐來說，建議著重挑選優質蛋白質、兼顧攝取纖維質、少吃麩質、不點乾麵避開高熱量等4招，不僅營養均衡，也能讓油脂攝取不過量。

許嘉珊於臉書專頁「履行生活 許嘉珊醫師」發文表示，外食想要膳食纖維、蛋白質攝取都足夠，又想要少油脂，實在不易；並以自身經驗推薦以下4招麵店點餐法，有助減少油脂攝取、增加纖維質抗發炎：

挑選優質蛋白質

●選擇豆乾、豆腐類小菜，儘量不選花干、油豆腐。此外，也要避開百頁豆腐、炸豆皮。

●肝連、嘴邊肉是低脂肉類好夥伴；牛腱、牛肚價格稍高，也是好選擇。

●皮蛋、滷蛋同樣是是可考慮的蛋白質來源。

另，提醒鯊魚煙有重金屬累積疑慮，所以避免不吃。。

兼顧纖維質

●燙青菜必點，醬料另放、不加油蔥。沒有燙青菜時，可選蔬菜類小菜。

●木耳富含水溶性纖維質，腸道好菌最愛。

●花椰菜屬十字花科幫助肝臟代謝毒素、減少環境荷爾蒙傷害。

●涼拌龍鬚菜也推薦，但較少見。

●海帶富含Omega-3和礦物質，幫助身體抗發炎。

少吃麩質

●盡量以米粉、粿條、飯類取代麵條，減少麩質可能引起的身體慢性發炎反應。

點湯類不點乾類

●乾麵類多醬汁、熱量高鹽份也高；湯麵類較清爽，但記得淺嘗不喝完。

許嘉珊表示，上述外食4招提供外食族一個健康餐盒之外的飲食參考，並提醒不管吃什麼，別忘了盡量「多嚼慢嚥」助消化。

