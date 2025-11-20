公費流感疫苗接種踴躍 南市預計12月初用罄

南市公費流感疫苗預計12月初全數用罄，尚未接種的民眾得把握機會。（記者蔡文居攝）

〔記者蔡文居／台南報導〕近期氣溫變化明顯，呼吸道疾病傳播風險逐漸上升；台南市今（2025）年公費流感疫苗接種狀況踴躍，截至11月17日，全國公費流感疫苗接種數約583.3萬人次，南市流感疫苗接種數48萬9219人次。南市衛生局推估，南市公費流感疫苗預計12月初全數用罄，請符合資格尚未接種的市民儘早安排接種。

南市衛生局表示， 依據疾管署統計類流感健保門急診就醫人次，南市第46週類流感門急診共計7421人次；第45週7948人次，相較減少527人、6.63％，顯示疫苗具相當保護力。然而，重症及死亡案例仍需警惕，南市第46週流感重症249例、死亡66例，新冠重症131例、死亡35例。

南市衛生局長李翠鳳表示，對於流感併發重症高風險族群，接種疫苗更是刻不容緩。由於疫苗數量已進入倒數階段，請65歲以上長者、高風險慢性病患、嬰幼兒與學齡前兒童、孕婦及醫事人員等符合資格的市民朋友，請儘速完成接種。市民可至南市衛生局官網查詢或至「台南疫苗接種預約系統」查詢接種院所及相關資訊。

