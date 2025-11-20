健康網》良性飛蚊症別輕忽！ 醫揭如同壁紙剝離恐致「惡視力」

崇德大學眼科診所眼科主治醫師徐浩恩指出，視網膜剝離經常源自於一個微小的破洞，雖無立即視力影響，但其實危險已逐漸醞釀中；情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕許多人都有飛蚊症的困擾，但未必真正影響視力，這樣是否可以不就醫？對此，崇德大學眼科診所眼科主治醫師徐浩恩分享一位患者雙眼視力0.8–1.0很正常，左眼偶爾感覺有個小黑點，如小飛蟲在視線邊緣飄動。經檢查發現，其視網膜邊緣已出現破洞，且小範圍如同壁紙般掀起，若非即時治療，恐惡化成更嚴重的視網膜剝離。

徐浩恩於臉書專頁發文指出，該名飛蚊症患者雖完全不影響視力，經詳細檢查瞳孔散大、視神經/黃斑部掃描、眼底彩色照相、視野後，於眼球最深處、視網膜最邊緣處，發現了一個破洞，而且周圍的視網膜已經小範圍掀起，就像牆壁角落的壁紙破了一個洞，掀起一個角，彷彿快要掉下來，顯示良性飛蚊症也可能有危險。

請繼續往下閱讀...

徐浩恩說明，該患者雖無立即視力影響，但其實危險已逐漸醞釀中。尤其早期視網膜病變，視力經治療還可完全正常，因此不可輕忽。因此也為該名患者進行手術治療該破洞，避免惡化成更嚴重、更大範圍的視網膜剝離

他也進一步提及，視網膜剝離經常源自於一個微小的破洞，如同前述壁紙比喻，視網膜就像是一層很薄的壁紙，貼在眼球內壁上；只要有個小破洞，加上每天走路、跑跳運動、搬運重物等，眼球被輕微震動擠壓後，經年累月下來，小破洞變成小裂縫、再變成大破洞，最後整個壁紙從牆壁上掉下來，也就形成視網膜剝離。

徐浩恩提醒，視網膜剝離是眼科重大急症，不僅需要手術治療，且有失明風險。有句成語說： 「千里之堤，潰於蟻穴」，用來描繪視網膜剝離的形成非常貼切。因此，就算是微小的飛蚊症，建議也要定期檢查；尤其新近出現、有變化的飛蚊症，更要盡快檢查。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法