健康網》40歲飄「老人味」？ 醫曝3招抗味 推「1飲品」減味

許多人以為「老人味」是清潔不夠造成的，醫師李思賢提醒，這是自然的老化現象，與衛生無關；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕許多人以為「老人味」是清潔不夠造成的，鄰好西醫診所醫師李思賢提醒，這是自然的老化現象，與衛生無關。真正的元凶是皮脂中的脂肪酸被氧化後，產生名為「2-壬烯醛」的物質。隨著年紀增長，人體抗氧化能力下降，加上皮脂組成改變，使這股特殊氣味在40歲後逐漸明顯。他建議可喝綠茶提升抗抗氧化，並掌握代謝與清潔等原則，就能減少氣味。

李思賢於臉書專頁「思思醫師，陪你健康的好朋友」發文指出，不是所有老人都有「老人味」，只有特定的人身上會出現，更不應以異樣眼光看待他人。事實上，這種氣味聞起來有點像油膩的油耗味。這是因為我們皮膚分泌「Omega-7油脂」，在被氧化後產生了2-壬烯醛。

他接著說，我們的皮膚天生會分泌油脂，用來保護皮膚、隔絕外界的傷害。通常，這些油脂在氧化的時候，會有抗氧化物質跳出來「對抗」氧化反應，保持平衡。但隨著年紀增長，身體裡分泌的抗氧化物質越來越少，加上皮脂分泌的組成也會改變，到了40歲左右，這種味道可能慢慢出現。

李思賢說明，「老人味」主要集中在皮脂分泌旺盛、不容易清潔乾淨的地方，像是頭皮、耳朵後面、腋下、胸口、背部和後頸。這些地方的皮脂腺密度比較高，分泌的脂肪酸比較多，所以氧化反應也更容易發生。2-壬烯醛是脂溶性物質，光靠水分沖洗不掉，所以，即使用肥皂也未必能完全清除，而且用力過猛的清潔反而可能讓皮膚變乾，引起更多問題。

3招減「老人味」

有關於減少「老人味」，李思賢提出以下3大建議：

1.提升抗氧化力

多補充抗氧化劑，比如維生素C、維生素D、多酚和硫辛酸，對減少脂肪酸的氧化很有幫助。綠茶也是很好的選擇，喝一杯就能提升身體的抗氧化能力。

2.提升代謝與排汗

規律運動、蒸氣浴或者去桑拿，都可以幫助排出皮脂腺裡累積的老舊分泌物，讓2-壬烯醛的累積減少。不要過度使用清潔用品，適度保護皮膚的菌叢健康，因為這些菌叢對皮膚代謝也有幫助。

3.天然精油

如果還是覺得氣味不好接受，可考慮用天然精油來遮蓋，比如茶樹精油、迷迭香精油，或者薄荷精油，這些精油除了氣味清新，還有抗菌、抗氧化效果。

李思賢強調，「老人味」與衛生習慣無關，而是皮脂氧化造成的自然現象。面對氣味，不應以異樣眼光看待他人。每個人都會老，會面對這樣的問題，與其排斥，不如用科學的方法去理解它、改善它，這才是最理智的做法。

