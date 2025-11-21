自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 抗老養生 > 皮膚醫美

健康網》季節交替異膚兒爆發潮！ 醫：掌握日常照護5法穩定控制

2025/11/21 14:01

若要保護兒童肌膚，專家表示，避免接觸易引起過敏的食物，少吃精緻零食，有助改善膚況、減少濕疹發作。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自freepik）

若要保護兒童肌膚，專家表示，避免接觸易引起過敏的食物，少吃精緻零食，有助改善膚況、減少濕疹發作。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕季節變化常讓異位性皮膚炎兒童症狀惡化，專家指出，異位性皮膚炎是一種慢性、反覆發作的過敏性皮膚疾病，與遺傳、皮膚屏障障礙、外在刺激與免疫失調等多重因素相關。異位性皮膚炎的控制不只靠藥物，也要從日常的飲食、衣物選擇、居家環境、肌膚保濕，與清潔產品等5面向做起。

根據衛福部國健署「孕產兒關懷網站」衛教資料表示，異位性皮膚炎是一種慢性、反覆搔癢發炎的皮膚疾病，也是常見的兒童過敏性疾病之一。台灣兒童盛行率不算低，且年紀越小罹患比例越高。雖然半數以上病人在5歲後能自行好轉，但仍有部分患者持續至成年，一輩子都受疾病所苦。

異位性皮膚炎發作時，就好比萬隻螞蟻在身上爬，怎麼抓也無法止癢。若症狀加劇，皮膚甚至會破皮、流血或滲出組織液，嚴重影響患者生活品質。常見臨床症狀包括：紅斑、丘疹、劇烈搔癢；皮膚破皮、脫屑、潰瘍，並流血／組織液等。

如何診斷異位性皮膚炎？

國健署說明，異位性皮膚炎可能發生於任何年齡層，但以兒童為主，約有60%的患者在1歲以前就會出現症狀，是嬰幼兒常見的過敏性皮膚疾病之一。診斷主要依據臨床病史與皮膚表現：

●皮膚搔癢
●出現超過6個月以上慢性且反覆的皮膚炎、濕疹病灶
●依年齡而異的典型皮膚症狀與發作位置
●擁有家族過敏性體質，如過敏性鼻炎、異位性皮膚炎

長期以來，異位性皮膚炎患者常陷入「治療、復發、再治療、再復發」的惡性循環中。但隨著醫療進步，治療選擇趨於多元，甚至可從源頭抑制發炎與搔癢，為患者帶來更穩定的控制成效。無論何種治療，核心目標都在於舒緩症狀、減少發炎與搔癢，並預防傷口惡化或細菌感染等併發症。傳統藥物包含：抗組織胺、類固醇（口服／外用）等，新一代治療則包括：外用局部免疫抑制劑、生物製劑等。

異膚患者的日常照護5法

除了藥物治療，異位性皮膚炎的長期管理更仰賴日常生活中的照護與調整。養成良好的生活習慣，是控制病情、減少復發的關鍵。

1.飲食：避免接觸易引起過敏的食物，少吃精緻零食，有助改善膚況、減少濕疹發作。

2.衣物選擇：穿著以寬鬆棉質為主，避免羊毛、尼龍等刺激性布料，保持身體涼爽、減少流汗。

3.居家環境：定期清潔寢具與環境，降低塵蟎、黴菌與灰塵等過敏原；夏季可待在空調涼爽處減少出汗。

4.肌膚保濕：每日沐浴後可搭配濕敷、塗抹保濕劑、乳液，幫助鎖水、減緩乾癢症狀。

5.清潔產品：使用溫和無香精、無色素，並標示適用於「敏感肌膚」的產品，避免刺激皮膚。

國健署表示，異位性皮膚炎雖然目前尚無法根治，但透過及時的診斷、正確的用藥與日常生活照護，大多數患者皆能有效控制病情、減少發作頻率。隨著治療科技持續演進，異膚患者也能擁有更安全、長效的治療選擇，重拾健康與生活品質。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中