健康網》季節交替異膚兒爆發潮！ 醫：掌握日常照護5法穩定控制

〔健康頻道／綜合報導〕季節變化常讓異位性皮膚炎兒童症狀惡化，專家指出，異位性皮膚炎是一種慢性、反覆發作的過敏性皮膚疾病，與遺傳、皮膚屏障障礙、外在刺激與免疫失調等多重因素相關。異位性皮膚炎的控制不只靠藥物，也要從日常的飲食、衣物選擇、居家環境、肌膚保濕，與清潔產品等5面向做起。

根據衛福部國健署「孕產兒關懷網站」衛教資料表示，異位性皮膚炎是一種慢性、反覆搔癢發炎的皮膚疾病，也是常見的兒童過敏性疾病之一。台灣兒童盛行率不算低，且年紀越小罹患比例越高。雖然半數以上病人在5歲後能自行好轉，但仍有部分患者持續至成年，一輩子都受疾病所苦。

異位性皮膚炎發作時，就好比萬隻螞蟻在身上爬，怎麼抓也無法止癢。若症狀加劇，皮膚甚至會破皮、流血或滲出組織液，嚴重影響患者生活品質。常見臨床症狀包括：紅斑、丘疹、劇烈搔癢；皮膚破皮、脫屑、潰瘍，並流血／組織液等。

如何診斷異位性皮膚炎？

國健署說明，異位性皮膚炎可能發生於任何年齡層，但以兒童為主，約有60%的患者在1歲以前就會出現症狀，是嬰幼兒常見的過敏性皮膚疾病之一。診斷主要依據臨床病史與皮膚表現：

●皮膚搔癢

●出現超過6個月以上慢性且反覆的皮膚炎、濕疹病灶

●依年齡而異的典型皮膚症狀與發作位置

●擁有家族過敏性體質，如過敏性鼻炎、異位性皮膚炎

長期以來，異位性皮膚炎患者常陷入「治療、復發、再治療、再復發」的惡性循環中。但隨著醫療進步，治療選擇趨於多元，甚至可從源頭抑制發炎與搔癢，為患者帶來更穩定的控制成效。無論何種治療，核心目標都在於舒緩症狀、減少發炎與搔癢，並預防傷口惡化或細菌感染等併發症。傳統藥物包含：抗組織胺、類固醇（口服／外用）等，新一代治療則包括：外用局部免疫抑制劑、生物製劑等。

異膚患者的日常照護5法

除了藥物治療，異位性皮膚炎的長期管理更仰賴日常生活中的照護與調整。養成良好的生活習慣，是控制病情、減少復發的關鍵。

1.飲食：避免接觸易引起過敏的食物，少吃精緻零食，有助改善膚況、減少濕疹發作。

2.衣物選擇：穿著以寬鬆棉質為主，避免羊毛、尼龍等刺激性布料，保持身體涼爽、減少流汗。

3.居家環境：定期清潔寢具與環境，降低塵蟎、黴菌與灰塵等過敏原；夏季可待在空調涼爽處減少出汗。

4.肌膚保濕：每日沐浴後可搭配濕敷、塗抹保濕劑、乳液，幫助鎖水、減緩乾癢症狀。

5.清潔產品：使用溫和無香精、無色素，並標示適用於「敏感肌膚」的產品，避免刺激皮膚。

國健署表示，異位性皮膚炎雖然目前尚無法根治，但透過及時的診斷、正確的用藥與日常生活照護，大多數患者皆能有效控制病情、減少發作頻率。隨著治療科技持續演進，異膚患者也能擁有更安全、長效的治療選擇，重拾健康與生活品質。

