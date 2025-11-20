自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 男女老幼 > 兩性生殖

醫療突破！三指爸迎來十指健康女兒 北醫阻斷「龍蝦爪畸形」罕病基因

2025/11/20 13:06

北醫附醫生殖醫學中心主任陳啟煌指出，EEC發生率僅10萬分之1，若父母任一方帶有突變，下一代約5成機率發病。（記者邱芷柔攝）

北醫附醫生殖醫學中心主任陳啟煌指出，EEC發生率僅10萬分之1，若父母任一方帶有突變，下一代約5成機率發病。（記者邱芷柔攝）

〔記者邱芷柔／台北報導〕出生時只有3根手指、走過50多次手術的李先生，從未想過有一天能抱著一個「10根手指」的孩子，台北醫學大學附設醫院生殖醫學中心今（20日）分享，團隊成功阻斷導致「龍蝦爪畸形」的TP63罕病基因，協助李先生與妻子誕下健康女嬰，成功終結「新生突變」（de novo mutation）的遺傳傳遞。

李先生出生就罹患罕見的「裂手–外胚層發育不良–顎裂症候群」（EEC），雙手呈現典型三指畸形，因外貌差異自幼遭棄，後由美國小兒血液腫瘤權威 James S. Miser 醫師收養赴美，他從小歷經唇顎裂、泌尿道、眼部等大大小小超過50次手術。成家後他與妻子 Liz 希望下一代不必再承受同樣痛苦，因此跨海來台尋求生殖醫療協助。

台北醫學大學附設醫院生殖醫學中心今（20日）分享，團隊成功阻斷導致「龍蝦爪畸形」的TP63罕病基因，協助李先生與妻子誕下健康女嬰，成功終結「新生突變」（de novo mutation）的遺傳傳遞。（記者邱芷柔攝）

台北醫學大學附設醫院生殖醫學中心今（20日）分享，團隊成功阻斷導致「龍蝦爪畸形」的TP63罕病基因，協助李先生與妻子誕下健康女嬰，成功終結「新生突變」（de novo mutation）的遺傳傳遞。（記者邱芷柔攝）

北醫附醫生殖醫學中心主任陳啟煌指出，EEC發生率僅10萬分之1，若父母任一方帶有突變，下一代約5成機率發病。這個個案最大難點在於李先生為收養身分，無法取得原生父母基因資料，必須「從零開始」找出突變來源，團隊透過全外顯子掃描及短核苷酸重複序列分析，精準定位TP63新生突變，並進入PGT-M（單一基因遺傳性疾病檢測）進行胚胎檢測。

Liz經歷三次取卵，共取得17顆胚胎，其中6顆未帶突變；排除染色體異常後僅剩2顆可用，最終植入其中1顆，一次成功懷孕。陳啟煌笑說，第一次在超音波上看到10根手指時，團隊「歡聲雷動」，因為這象徵突變已在這一代被終止，女嬰於今年9月足月出生，健康正常，也不會再把疾病傳給下一代。

迎來健康孩子的Liz說，一路上得到許多協助，非常感謝，看到寶寶平安出生，真的是奇蹟！被問到是否想生第二胎，她笑著說，「當然，我們還有一顆健康胚胎！」

陳啟煌表示，此次成功經驗證實即使沒有家族史、突變來源不明，新生突變仍可透過 PGT-M 阻斷。全球已知超過6000種單基因疾病，如地中海貧血、血友病、脊髓性肌肉萎縮症等，都能藉此技術降低遺傳風險。

不過，陳啟煌也說，從取卵到基因與染色體檢測，整套療程往往超過百萬元，真的不是一般家庭負擔得起，許多家庭可能在反覆取卵與等待結果的過程中就放棄。他呼籲，社會不該再把罕病視為負擔或「詛咒」，若有更多社福團體或公益基金願意投入協助，將能讓更多家庭跨越經濟與心理門檻，「讓原本可能被命運綁住的孩子，也能有機會從健康開始人生。」

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中